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Обратите внимание Трое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: враг стрелял из артиллерии

Расследование Bellingcat

Источник: Bellingcat

Журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали текст первой части расследования по делу о вероятном срыве спецоперации по задержанию российских террористов частной военной компании "Вагнера".

Предпосылки спецоперации

По данным расследователей, еще в 2014 году украинская разведка узнала о методах вербовки вагнеровцев и их взаимодействии с российскими спецслужбами. В 2019 году Минобороны Украины уже владело персональными данными тысячи членов ЧВК "Вагнера", большинство из которых воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Для задержания вагнеровцев украинские спецслужбы планировали выманить их в Венгрию и задержать там. Потом российских террористов должны были передать в Украину на суд. Для реализации плана с кодовым названием "Авеню" украинские спецслужбы использовали подставную ЧВК "МАР".

Важно Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Ход спецоперации

Чтобы заманить боевиков, использовали объявления на сайтах, где якобы искали людей для работы в сфере охраны государственных и частных компаний по всему миру. За это предлагали зарплату в 225 тысяч рублей.

Вербовка вагнеровцев / Фото Belligcat

Вербовка проходила успешно и с помощью "набора" в фальшивую ЧВК удалось получить полные личные данные вагнеровцев.

Самолет "Минск – Стамбул", которым из России удобнее всего попасть в Венгрию, 28 минут находится в украинском авиапространстве. Чтобы задержать боевиков, предусмотрели 2 сценария – экстренная посадка из-за того, что кому-то из пассажиров стало плохо, или угроза взрыва.

24 июля 2021 года 33 боевиков прибыли в Минск. Им вроде бы выдали фальшивые документы.

Среди тех, кого планировали задержать спецслужбы, могли быть те, кто участвовал в боях под Иловайском и Дебальцево и причастны к сбитию малазийского Boeing MH17.

Одобрение операции Зеленским

По данным расследователей, президент Владимир Зеленский узнал об операции в июне 2020 года. Журналисты утверждают, что он одобрил идею и попросил детальный план.

В расследовании говорится, что одобрение президента было важным и необходимым, поскольку спецоперация могла вызвать серьезный резонанс.

Руководитель управления разведки Василий Бурба рассказал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак якобы предлагал отсрочить операцию, чтобы режим прекращения огня на Донбассе не разорвали еще до его начала. Однако эту информацию в ОПУ не прокомментировали.

За гостиницей, где жили вагнеровцы, наблюдали сотрудники белорусского КГБ. Задержали боевиков 29 июля 2020 года.

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Завершение расследования против Януковича

Состав преступной группы

Источник: ГБР

Следователи ГБР завершили следствие против беглого экс-президента Виктора Януковича и его ближайших соратников по делу о массовых расстрелах на Майдане во время событий Революции Достоинства 18 – 20 февраля 2014 года. Доказательства по этому делу насчитывают более 1500 томов. Следствие длилось 8 лет.

По данным следствия, в преступную группу тогда входили:

Экс-президент Виктор Янукович ;

; Министр обороны Павел Лебедев ;

; Глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель;

и его первый заместитель; Министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель.

и его заместитель. начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины;

временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Киеве;

заместитель начальника Главного управления – начальник милиции гражданской безопасности ГУ МВД Украины в Киеве;

командир "Беркута", подчиненного главному управлению МВД Украины в Киеве.

Все подозреваемые обвиняются в особо тяжких уголовных правонарушениях во время Революции достоинства в феврале 2014 года.

После того, как сторона защиты беглого экс-президента и его соратников ознакомится с материалами дела, их направят в суд.

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Беларусь прекращает энергоснабжение в Украину

Источник: Минэнерго Беларуси

В белорусском министерстве заявили, что уже с 18 ноября прекращают поставки электроэнергии в Украину. Представители режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко якобы намерены возобновить энергоснабжение с учетом технических возможностей.

Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей,

– заявили в Минэнерго Беларуси.

Письмо с уведомлением о прекращении энергоснабжения украинские компании получили еще 8 ноября. Тогда прогнозировали, что Беларусь прекратит поставки электроэнергии уже на следующий день. Компания "Белэнерго", которая была автором письма, заявила об отсутствии намерений вести переговоры с Украиной о новых соглашениях.

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Кива больше не кандидат наук

Источник: "Сегодня"

Скандальный нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что комиссия при Министерстве образования приняла решение лишить его ученой степени. Причина якобы в том, что в диссертации политика нет новизны, хотя и якобы нет плагиата.

Из-за такого решения МОН Кива выругался в кулуарах Верховной Рады. В целом эту ситуацию политик назвал "попыткой дискредитации".

Это очередной формальный повод власти дискредитировать меня,

– пожаловался Кива.

Обратите внимание! 24 канал обратился в Министерство образования и науки Украины с запросом относительно подтверждения или опровержения заявления нардепа.

Что известно о диссертации Ильи Кивы

26 апреля 2021 года скандальный нардеп Илья Кива защитил диссертацию. Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение политику степень кандидата наук.

На защиту диссертации нардепа журналистов пускали только по спискам. Поэтому там были только работники каналов Медведчука – Newsone, "112 Украина", ZIK и "первый независимый".

Присвоение ученой степени в целом вызвало негативную реакцию в обществе. Научного руководителя Ильи Кивы Владимира Гураковского уволили с работы.

Украина вышла в плей-офф

Источник: 24 канал

После победы над сборной Боснии и Герцеговины в матче 16 ноября Украина получила шанс попасть в плей-офф отбора ЧМ-2022. Окончательно этому посодействовало поражение сборной Финляндии в матче против Франции.

Уже 26 ноября состоится жеребьевка полуфинальных пар на ЧМ. Прежде распределят матчи среди сеяных и несеяных команд. Сборная Украины попала во вторую группу.

В 2022 году в плей-офф будет играть с одной из сеяных команд. Среди потенциальных соперников Украины – сборные Италии, Португалии, Шотландии, Уэльса и Швеция. В списке сеяных команд есть и Россия, однако ФИФА разводит эти сборные, поэтому матч между ними в плей-офф отбора невозможен.