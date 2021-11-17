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Розслідування Bellingcat

Джерело: Bellingcat

Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували текст першої частини розслідування у справі про ймовірний зрив спецоперації із затримання російських терористів приватної військової компанії "Вагнера".

Передумови спецоперації

За даними розслідувачів, ще у 2014 році українська розвідка дізналася про методи вербування вагнерівців та їхню взаємодію з російськими спецслужбами. У 2019 році Міноборони України уже володіло персональними даними тисячі членів ПВК "Вагнера", більшість з яких воювали на Донбасі на стороні бойовиків.

Для затримання вагнерівців українські спецслужби планували виманити їх до Угорщини й затримати там. Опісля російських терористів мали передати до України на суд. для реалізації плану з кодовою назвою "Авеню". українські спецслужби використали підробну ПВК "МАР".

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Хід спецоперації

Для того, щоб заманити бойовиків, використовували оголошення на сайтах, де нібито шукали людей для роботи у сфері охорони державних та приватних компаній по всьому світу. За це пропонували зарплату 225 тисяч рублів.



Вербування вагнерівців / Фото Belligcat

Вербування проходило успішно і за допомогою "набору" до фальшивої ПВК вдалося отримати повні особисті дані вагнерівців.

Літак "Мінськ – Стамбул", яким із Росії найзручніше потрапити до Угорщини, 28 хвилин перебуває в українському авіапросторі. Щоб затримати бойовиків, передбачили 2 сценарії – екстрена посадка через те, що комусь з пасажирів стало погано або загрозу вибуху.

24 липня 2021 року 33 бойовиків прибули до Мінська. Їм нібито видали фальшиві документи.

Серед тих, кого планували затримати спецслужби, могли бути ті, хто брав участь у боях під Іловайськом та Дебальцевим та причетні до збиття малазійського Boeing MH17.

Схвалення операції Зеленським

За даними розслідувачів, президент Володимир Зеленський дізнався про операцію в червні 2020 року. Журналісти стверджують, що він схвалив ідею та попросив докладний план.

У розслідувані йдеться, що схвалення президента було важливим та необхідним, оскільки спецоперація могла викликати серйозний резонанс.

Керівник управління розвідки Василь Бурба розповів, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак нібито пропонував відтермінувати операцію, щоб режим припинення вогню на Донбасі не розірвали ще до його початку. Однак цю інформацію в ОПУ не прокоментували.

За готелем, де жили вагнерівці, спостерігали співробітники білоруського КДБ. Затримали бойовиків 29 липня 2020 року.

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Завершення розслідування проти Януковича

Склад злочинної групи

Джерело: ДБР

Слідчі ДБР завершили слідство проти експрезидента-втікача Віктора Януковича та його найближчих соратників у справі про масові розстріли на Майдані під час подій Революції Гідності 18 – 20 лютого 2014 року. Докази у цій справі налічують понад 1 500 томів. Слідство тривало 8 років.

За даними слідства, до злочинної групи тоді входили:

Експрезидент Віктор Янукович ;

; Міністр оборони Павло Лєбєдєв ;

; Голова СБУ Олександр Якименко та його перший заступник;

та його перший заступник; Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник.

та його заступник. начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;

тимчасово виконувач обов'язків начальника Головного управління МВС України у Києві;

заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України у Києві;

командир "Беркуту", підпорядкованого головному управлінню МВС України у Києві.

Усіх підозрюваних звинувачують в особливо важких кримінальних правопорушень під час Революції гідності в лютому 2014 року.

Після того, як сторона захисту експрезидента-втікача та його соратників ознайомиться з матеріалами справи, їх скерують до суду.

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Білорусь припиняє енергопостачання до України

Джерело: Міненерго Білорусі

У білоруському міністерстві заявили, що вже з 18 листопада припиняють постачання електроенергії до України. Представники режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка нібито мають намір відновити енергопостачання з урахуванням технічних можливостей.

Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей,

– заявили в Міненерго Білорусі.

Лист з повідомленням про припинення енергопостачання українські компанії отримали ще 8 листопада. Тоді прогнозували, що Білорусь зупинить постачання електроенергії уже наступного дня. Компанія "Біленерго", яка була автором листа, заявила про відсутність намірів вести перемовини з Україною щодо нових угод.

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Кива більше не кандидат наук

Джерело: "Сьогодні"

Скандальний нардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що комісія при Міністерстві освіти ухвалила рішення позбавити його наукового ступеня. Причина нібито у тому, що в дисертації політика немає новизни, хоч і буцімто нема плагіату.

Через таке рішення МОН Кива вилаявся в кулуарах Верховної Ради. Загалом цю ситуацію політик назвав "спробою дискредитації".

Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене,

– поскаржився Кива.

Зверніть увагу! 24 канал звернувся до Міністерства освіти й науки України із запитом щодо підтвердження або спростування заяви нардепа.

Що відомо про дисертацію Іллі Киви

26 квітня 2021 року скандальний нардеп Ілля Кива захистив дисертацію. Члени комісії одноголосно проголосували за присвоєння політику ступінь кандидата наук.

На захист дисертації нардепа журналістів пускали лише за списками. Через це там були лише працівники каналів Медведчука – Newsone, "112 Україна", ZIK та "Перший незалежний".

Присвоєння наукового ступеня загалом викликало негативну реакцію в суспільстві. Наукового керівника Іллі Киви Володимира Гураковського звільнили з роботи.

Україна вийшла у плей-офф

Джерело: 24 канал

Після перемоги над збірною Боснії та Герцеговини у матчі 16 листопада, Україна отримала шанс потрапити у плей-офф відбору ЧС-2022. Остаточно цьому посприяла поразка збірної Фінляндії у матчі проти Франції.

Уже 26 листопада відбудеться жеребкування півфінальних пар на ЧС. Перед тим розподілять матчі серед сіяних та несіяних команд. Збірна України потрапила до другої групи.

У 2022 році в плей-офф гратиме з однією з сіяних команд. Серед потенційних суперників України збірні Італії, Португалії, Шотландії, Уельсу та Швеція. У переліку сіяних команд є й Росія, однак ФІФА розводить ці збірні, тому матч між ними у плей-офф відбору неможливий.