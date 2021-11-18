Покушение на министра Лещенко: главное из новостей 18 ноября
Источник:24 канал
Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Рада одобрила законопроект о "тысяче для вакцинированных". Гибель детей в Винницкой и Хмельницкой областях. Украинских нацгвардейцев отправили на охрану границы с Беларусью. Такими были главные новости 18 ноября.
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Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко
Источник: 24 канал
Группа злоумышленников планировала совершить покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 18 ноября рассказал, что заказчиками покушения были 2 человека – гражданин США и гражданка Украины.
Покушение было связано с деятельностью Романа Лещенко в 2018 году, до того, как он получил государственную должность. Монастырский пояснил, что заказчики покушения пытались:
- отобрать у него имущество,
- якобы выбить долги.
Глава МВД добавил, что заказчик сначала заказал одно похищение и убийство коллектора, который "выбивал" долги с партнера этого американца, с которым тот работал в 2018 году.
Этот коллектор, по словам главы МВД, взял у американца 150 тысяч долларов, которые не вернул, из-за чего тот решил его убить. Исполнителем преступления был киллер, которого нашла украинка.
Выполнения этого заказа и "доказательства" имитировали правоохранители. На кадрах глава МВД показал, как именно сымитировали убийство и якобы захоронение гражданина.
Лещенко – "следующий заказ"
Далее злоумышленники сразу "обратились за следующим заказом". Следующая жертва – человек, "с которым они сотрудничали и у которого пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году". Как раз им и был Роман Лещенко. Денис Монастырский рассказал, что:
- 17 ноября вечером заказчик и киллер встретились в ресторане. Именно там они "обсудили всю оперативную ситуацию заказа";
- киллеру заплатили 20 тысяч долларов задатка. По словам главы МВД, гражданин США должен был уехать из Украины, и тогда должны были совершить преступление;
- позже этого человека задержали, а впоследствии проинформировали о преступлении Романа Лещенко.
Монастырский пояснил, что за такие преступления предусмотрено пожизненное заключение. Начальник Нацполиции Игорь Клименко заявил, что сейчас заказчики находятся в СИЗО. Решают вопрос об избрании им меры пресечения.Обратите внимание! Сам Роман Лещенко рассказал, что его семье неоднократно угрожали. Он связывает это со своей политической деятельностью: "Мы разоблачили много фактов о двойной приватизации, незаконного перевода государственной земли в частную собственность, все эти схемы связаны с возвращением земель Минобороны. Мы ведем следственные действия в отношении сотен должностных лиц". Поэтому Лещенко шокирован тем, что причиной для нападения стала его деятельность в 2017 году.
Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео
Рада одобрила законопроект о "тысяче для вакцинированных"
Источник: 24 канал
Верховная Рада в четверг, 18 ноября, одобрила в первом чтении законопроект о "тысяче для вакцинированных". "За" отдали свои голоса 259 народных избранников.
О соответствующей инициативе Владимир Зеленский рассказал 15 ноября. Ее цель – поощрить украинцев вакцинироваться от коронавируса.
Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что процедуру выдачи денег необходимо запустить в максимально короткие сроки. В 2021 году государство выделит 3 миллиарда гривен. Этой суммы должно хватить, чтобы свою тысячу гривен получили 3 миллиона вакцинированных украинцев. Кроме того, по меньшей мере 3 миллиарда выделят также в 2022 году.
Позиция и Кабмина, и Верховной Рады, и президента, что будем просить выделять столько денег, сколько нужно, чтобы все, кто сделал 2 прививки, получили свои деньги,
– заявила Пидласа.
Политик отметила, что сейчас в Украине – около 8 миллионов вакцинированных украинцев.
Тысяча гривен для вакцинированных людей: что известно
- 15 ноября президент записал видеообращение, в котором заявил, что каждый вакцинированный украинец сможет получить тысячу гривен через приложение "Дия".
- По словам Зеленского старт программы запланировали на 19 декабря. Предварительно известно, что эту тысячу гривен можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билет в театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, за эти деньги можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.
- Впоследствии спикер Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что исчерпывающий список с перечнем товаров и услуг объявят в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт.
- Он также добавил, что тысячу гривен получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя – у всех остальных.
Гибель детей в Винницкой и Хмельницкой областях
Источник: Нацполиция
В селе Марьяновка Винницкой области в сельском доме погибла целая семья – 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети в возрасте 6, 8, 9 и 11 лет.
В полицию обратилась староста села и сообщила, что в частном доме обнаружили мертвыми семью.
По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки в доме,
– рассказали правоохранители.
В ведомстве пытаются выяснить все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства по факту условного убийства с отметкой "несчастный случай".
Спасатели рассказали, что сотрудники полиции и следственно-оперативная группа установили – помещение дома было сильно задымлено в результате возгорания на кухне.
"Вероятная причина гибели – отравление продуктами горения. На месте происшествия работают специалисты полиции и опытно-испытательная лаборатория ГСЧС", – рассказали спасатели.
Впоследствии стало известно, что уцелел один 14-летний сын Игорь, который не ночевал дома, потому что был у бабушки – именно это и спасло ему жизнь. Родных мертвыми нашел именно он.
Четверо детей погибли в Хмельницкой области
На Хмельнитчине в селе Медисовка Хмельницкого района 17 ноября, в огне погибли четверо детей. Пожар вспыхнул в частном одноэтажном жилом доме.
Все погибшие – дети 2015 – 2021 года рождения. Пламя удалось обуздать до прибытия спасателей. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 метров квадратных.
Пресс-служба полиции сообщила, что жертвами пожара стали:
- двое мальчиков (5 и 2 лет);
- две девочки (6 лет и 7 месяцев).
Их родители не пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печки, которая отапливала комнату. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Сейчас установлено, что возгорание произошло в той комнате, где спали дети. Родители, которые находились в соседней комнате, не пострадали,
– говорится в сообщении.
Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий рассказал, что родители малышей не находились в сложных жизненных обстоятельствах. Мама заботилась о детях, а у отца были временные подработки. Иногда за мужем замечали единичные случаи злоупотреблением алкоголем.
Супруги держали небольшое хозяйство: коров и поросят. В селе – безработица, но родители старались дать своим детям достойный уровень жизни. Помогала внукам также бабушка по папиной линии.
- В день трагедии мама была с детьми дома, а папа ушел в лес. Впоследствии мужчина выпил с друзьями, а затем вернулся домой. Супруги смотрели телевизор, дети спали в соседней комнате.
- Начальник полиции области Руслан Герасимчук рассказал, что комнату отапливали печкой.
- Не выключая телевизор, супруги уснули. Однако через некоторое время мужчину разбудил запах дыма. Отец бросился к детям и вынес малышей на двор. Однако спасать их было поздно.
В крови отца обнаружили 0,89 промилле алкоголя. В областной прокуратуре убеждены: к трагедии привело легкомысленное отношение родителей к своим обязанностям.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших детей.
Украинских нацгвардейцев отправили на охрану границы с Беларусью
Источник: МВД Украины
МВД перенаправило дополнительные силы Нацгвардии на украинско-белорусскую границу. Бойцы Нацгвардии должны помочь подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции контролировать ситуацию на границе.
Всего к усиленной охране государственной границы должны привлечь примерно 8,5 тысяч военнослужащих.
Как рассказали в МВД, бойцов Нацгвардии разместят на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. По словам командующего НГУ генерал-полковника Николая Балана, сейчас налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание.
Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать беспилотники. Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будут привлекать собственную авиацию,
– отметил Балан.
Согласно решению СНБО по усилению охраны границы, дополнительные силы МВД Украины привлекут, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.
На границе погиб 1-летний ребенок
Источник: Polsat News
В ночь на 18 ноября, примерно в 02:00 спасатели Польского центра международной помощи получили сообщение о людях в лесу.
На месте спасатели обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.
Также в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотая на голени. Но хуже всего – с ними был уже неживой 1-летний ребенок.
По информации спасателей, сирийцы бродили по лесу более 1,5 месяца.
Коротко о ситуации на польско-белорусской границе
- 8 ноября ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась – там заметили несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.
- Люди пытаются попасть в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
- Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно.
- В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу. Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
- В НАТО обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз.
- Из-за обострения рисков на заседании СНБО приняли решение об усилении контроля украинско-белорусской границы.