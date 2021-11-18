Министр аграрной политики поблагодарил правоохранителей и главу МВД Дениса Монастырского за то, что они обеспечивают порядок. Лещенко подчеркнул, что полностью готов к сотрудничеству.
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Роман Лещенко впервые прокомментировал информацию о том, что полицейские предотвратили покушение на его убийство. Он пояснил, что всего несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии.
Источник:24 канал
Министр аграрной политики поблагодарил правоохранителей и главу МВД Дениса Монастырского за то, что они обеспечивают порядок. Лещенко подчеркнул, что полностью готов к сотрудничеству.
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