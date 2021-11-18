Постійно погрожують, – Лещенко

Міністр аграрної політики подякував правоохоронцям та очільнику МВС Денису Монастирському за те, що вони забезпечують порядок. Лещенко наголосив, що повністю готовий до співпраці.

Важливо Планували вбивство Лещенка: у МВС розповіли перші деталі замаху на міністра

Політик наголосив, що з 2020 року його сім'ї неодноразово погрожували. "Цей процес постійний", – зазначив міністр.

Лещенко пов'язує готування вбивства зі своєю політичною діяльністю. "Ми викрили багато фактів щодо подвійної приватизації, незаконного переведення державної землі в приватну власність, усі ці схеми пов'язані із поверненням земель міністерству. Ми ведемо слідчі дії щодо сотень посадовців".

Міністр наголосив, що він шокований тим, що причиною для нападу стала його діяльність у 2018 році.

Ця ситуація для мене шокувала. Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, шантаж або замах на міністра аграрної політики, дадуть можливість уникнути відповідальності, то я хочу вас запевнили, що ви не маєте ніяких перспектив,

– заявив Лещенко.

Він пояснив, що усі матеріали про землю є у правоохоронців. "Усуваючи та залякуючи, ви нічого не досягнете", – запевнив міністр. Він наголосив, що у злочинах проти української землі нема строків давності, тому всі винні понесуть відповідальність.

"Я дуже дякую. В мене нема більше слів", – підсумував Лещенко.

Новина доповнюється...