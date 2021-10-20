Сумщина в красной зоне, скандал с давлением ОПУ на журналистов: главные новости 20 октября

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 Сумская область перейдет в красную зону. Зеленский отреагировал на обвинения в давлении на работу журналистов. Суд взял Николая Азарова под заочный арест. Россия объявила о масштабных учениях с Беларусью в 2023 году. Такими были главные новости 20 октября.

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Сумщина в красной зоне

Источник: телеграм-канал Олега Немчинова

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили усилить карантинные ограничения в Сумской области. Красная зона в регионе начнет действовать уже с 23 октября. Жесткие ограничения будут продолжаться, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

Ситуация с коронавирусом на Сумщине

По данным СНБО, по состоянию на 20 октября опасным вирусом в области болеют 10 000 человек.

В общем с начала пандемии коронавирусом на Сумщине заразились 94 942 человека. 1 649 больных, к сожалению, умерли.

Накануне Сумская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала управлению образования перенести каникулы в школах на неделю 18 – 24 октября.

Сейчас красная зона действует в 5 областях Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, жесткие ограничения вскоре могут ввести в еще нескольких регионах.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Зеленский отреагировал на обвинения в давлении на работу журналистов

Источник: "Сегодня"

Владимир Зеленский отреагировал на обвинения ведущей "UA:Перший" Мирославы Барчук в давлении Офиса Президента на работу журналистов. Он заверил, что разберется в деле, если получит конкретные доказательства.

Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук. Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава Офиса, – я обязательно разберусь,

– подчеркнул глава государства.

Все обвинения президент назвал "хайпом". Он подчеркнул, что его команда не согласовывает списки нардепов, которые могут ходить на эфиры.

"Но если нужно, чтобы я обратился к главе фракции господину Давиду Арахамии, чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой даме (Барчук), то я могу обратиться", – отметил Зеленский.

Журналисты сказали президенту, что ОПУ давит на медиа из-за Михаила Подоляка, однако перепутали его имя и назвали "Николаем". На что президент с иронией ответил, что "не слишком-то сильно Подоляк давит на СМИ, если журналисты не знают его имени".

Детали скандала

Сергей Лещенко обвинил ток-шоу "Обратный отсчет" в ангажированности. Все потому, что в студии не было ни одного представителя "Слуги народа" . Мол, никакого баланса мнений журналисты не соблюли.

. Мол, никакого баланса мнений журналисты не соблюли. В ответ ведущая "Обратного отсчета" Мирослава Барчук заявила о якобы давлении со стороны Офиса Президента. По ее словам, ОПУ давно контролирует присутствие на эфирах нардепов от фракции "Слуга народа". Согласовывать их якобы нужно с Подоляком.

от фракции "Слуга народа". Согласовывать их якобы нужно с Подоляком. Сам Подоляк все обвинения отрицал. Он назвал их "некорректными и необоснованными". Политик добавил, что нардепы видят ангажированность проекта, и поэтому "у них нет большого желания" идти на эфир.

Азарова заочно взяли под стражу

Источник: Офис генпрокурора

Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову меру пресечения. Так, соратника президента-беглеца взяли под стражу, правда – заочно. Однако такое решение позволяет начать процедуру экстрадиции, чтобы привлечь бывшего политика к ответственности.

В чем обвинили скандального премьера

По данным следствия, Азаров, сговорившись с тогдашним президентом Виктором Януковичем, нарушил Конституцию и подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений". Документ заключили в пользу России – им продлили на 25 лет срок пребывания российского Черноморского флота в Украине.

Азаров создал предпосылки для оккупации Россией Крыма. Поэтому теперь его обвиняют в государственной измене. Кстати, соответствующая статья сроков давности не имеет.

ГБР получило оригиналы документов, которые подтверждающих преступления Азарова

Источник: ГБР

Следователи ГБР получили оригиналы документов, которые свидетельствуют о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. Согласно им, содержание и условия соглашения по Черноморскому флоту навязал экс-премьеру тогдашний президент России Дмитрий Медведев в Москве 21 апреля 2010 года. После того Азаров сознательно способствовал реализации интересов Кремля.

11 марта 2021 года Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ расследовать обстоятельства ратификации Харьковских соглашений . Правоохранители проверяют всех 236 депутатов, которые в 2010 году голосовали за скандальные договоренности.

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Россия проведет масштабные учения с Беларусью в 2023 году

Источник: "РИА Новости"

На совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. Они будут называться "Щит Союза" и будут похожи на "Запад". Состоятся учения в 2023 году.

Тренировки предусмотрены как самое масштабное мероприятие в плане обеспечения военной безопасности государства-агрессора до 2024 года.

Заметим, Россия и Беларусь проводят совместные учения раз в 2 года. Они поочередно проходят на территории каждой страны.

Как прошли учения "Запад-2021"