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Сумщина у червоній зоні

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС вирішили посилити карантинні обмеження у Сумській області. Червона зона в регіоні почне діяти вже з 23 жовтня. Жорсткі обмеження триватимуть допоки ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться.

Ситуація з коронавірусом на Сумщині

За даними РНБО, станом на 20 жовтня небезпечним вірусом в області хворіють 10 000 людей.

Загалом від початку пандемії коронавірусом на Сумщині заразилися 94 942 людини. 1 649 хворих, на жаль, померли.

Напередодні Сумська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала управлінню освіти перенести канікули в школах на тиждень 18 – 24 жовтня.

Зверніть увагу! Наразі червона зона діє у 5 областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, жорсткі обмеження невдовзі можуть запровадити у ще кількох регіонах.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зеленський відреагував на звинувачення у тиску на роботу журналістів

Джерело: "Сегодня"

Володимир Зеленський відреагував на звинувачення ведучої "UA:Перший" Мирослави Барчук у тиску Офісу Президента на роботу журналістів. Він запевнив, що розбереться у справі, якщо отримає конкретні докази.

Я тисну сьогодні вже на всіх – на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук. Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або глава Офісу – я обов'язково розберуся,

– наголосив глава держави.

Усі звинувачення президент назвав "хайпом". Він наголосив, що його команда не погоджує списки нардепів, які можуть ходити на ефіри.

"Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції пана Давида Арахамії, щоб він тиснув на депутатів, вони обов'язково повинні ходити до цієї дами (Барчук), то я можу звернутися", – зазначив Зеленський.

Журналісти сказали президенту, що ОПУ тисне на медіа через Михайла Подоляка, однак переплутали його ім'я і назвали "Миколою". На що президент іронічно відповів, що "не надто сильно Подоляк і тисне на ЗМІ, якщо журналісти не знають його імені".

Деталі скандалу

Сергій Лещенко звинуватив токшоу "Зворотній відлік" у заангажованості. Усе тому, що в студії не було жодного представника "Слуги народу". Мовляв, ніякого балансу думок журналісти не дотрималися.

Мовляв, ніякого балансу думок журналісти не дотрималися. У відповідь ведуча "Заворотнього відліку" Мирослава Барчук заявила про нібито тиск з боку Офісу Президента. За її словами ОПУ, давно контролює присутність на ефірах нардепів від фракції "Слуга народу". Узгоджувати їх буцімто потрібно з Подоляком.

від фракції "Слуга народу". Узгоджувати їх буцімто потрібно з Подоляком. Сам Подоляк усі звинувачення заперечив. Він назвав їх "некоректними та необґрунтованими". Політик додав, що нардепи бачать заангажованість проєкту й тому мають "невелике бажання" йти на ефір.

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Азарова заочно взяли під варту

Джерело: Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову запобіжний захід. Так, соратника президента-втікача взяли під варту, щоправда – заочно. Однак таке рішення дає змогу розпочати процедуру екстрадиції, аби притягнути колишнього політика до відповідальності.

У чому звинуватили скандального прем'єра

За даними слідства, Азаров змовившись з тодішнім президентом Віктором Януковичем, порушив Конституцію та підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод". Документ уклали на користь Росії – ним продовжили на 25 років строк перебування російського Чорноморського флоту в Україні.

Азаров створив передумови для окупації Росією Криму. Тому тепер його звинувачують у державній зраді. До речі, відповідна стаття строків давності немає.

ДБР отримало оригінали документів, які підтверджують злочини Азарова

Джерело: ДБР

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. Згідно з ними, зміст та умови угоди щодо Чорноморського флоту нав'язав експрем'єру тодішній президент Росії Дмитро Медвєдєв у Москві 21 квітня 2010 року. Після того Азаров свідомо сприяв реалізації інтересів Кремля.

Нагадаємо. 11 березня 2021 Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ розслідувати обставини ратифікації Харківських угод. Правоохоронці перевіряють усіх 236 депутатів, які у 2010 році голосували за скандальні домовленості.

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Росія проведе масштабні навчання з Білоруссю у 2023 році

Джерело: "РИА Новости"

На спільній колегії військових відомств Росії та Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Вони називатимуться "Щит Союзу" й будуть схожі до тренувань "Захід". Відбудуться навчання у 2023 році.

Тренування передбаченні як наймасштабніший захід у плані забезпечення військової безпеки держави-агресорки до 2024 року.

Зауважимо, Росія та Білорусь проводять спільні навчання раз на 2 роки. Вони почергово відбуваються на території кожної країни.

Як минули навчання "Захід-2021"