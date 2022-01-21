Зеленский предположил попытку вторжения в Харьков: главное из новостей 21 января

Владимир Зеленский предположил, что Россия может попытаться вторгнуться в Харьков под предлогом "защиты русскоязычного населения". США требуют конфисковать имущество, которое связано с Игорем Коломойским. СБУ выяснила, что за волной фейковых минирований в Украине стоит Россия. СМИ пишут, что Штаты вновь рассматривают эвакуацию семей дипломатов. Таковы были главные новости 21 января.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 21 января:

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Зеленский: Россия может попытаться вторгнуться в Харьков

Источник: The Washington Post

Владимир Зеленский предположил, что Россия может попытаться вторгнуться в Харьков под предлогом "защиты русскоязычного населения". По его словам, это станет началом крупномасштабной войны.

В Харькове проживает более 1 миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны,

– сказал глава государства.

В свою очередь спикер президента Сергей Никифоров пояснил, что Владимир Зеленский имел в виду "гипотетический сценарий" развития событий. Он привел пример, размышляя об эскалации.

Эту фразу выдергивают из текста, – Никифоров

Пресс-секретарь главы государства убежден, что многие люди не читали текст интервью. Сергей Никифоров считает, что этот абзац – самодостаточен и не нуждается в разъяснениях.

Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован,

– добавил спикер президента.

США хотят конфисковать имущество, связанное с Коломойским

Харьковский мэр Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать. Мэр пояснил, что у властей есть четкая "дорожная карта" действий.

Источник: Минюст США

Минюст США требует конфисковать имущество, которое связано с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.

Более 6 миллионов долларов выручили от продажи коммерческой недвижимости в Далласе. Она содержалась и улучшалась благодаря хищению и мошенничеству с "Приватбанком" в Украине. Эти деньги подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег,

– подчеркнули в ведомстве.

В исках говорится о том, что Коломойский и Боголюбов отмывали незаконные деньги с помощью многих банков. Лишь после того олигархи перевели их в Соединенные Штаты. Решение по этому поводу будет рассматривать Окружной суд Южного округа Флориды.

Коломойский скупил недвижимость в США за деньги украинцев

По данным следствия, американцы Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами.

Они создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных денег.

Граждане США приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.

Несколько структур Optima использовали прибыль от недвижимости CompuCom в Далласе, которую купили за присвоенные деньги, для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers.

В 2019 году эти здания продали. Вырученные 6 миллионов долларов до сих пор принадлежат специально созданной компании 87STE LLC.

Министерство юстиции Соединенных Штатов хочет аннулировать договор о доверительном управлении и связанный с ним договор купли – продажи.

Россия стоит за волной фейковых минований в Украине

Источник: СБУ

СБУ выяснила, что российские спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Украине, прибегая к фейковым сообщениям о заминировании зданий. Это один из элементов гибридной войны.

Если в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось,

– указали в Службе безопасности.

Всего с начала 2021 года правоохранители установили 313 человек, которые лгали о заминировании. Цель России – создать условия дополнительного давления, посеять тревогу и панику в обществе.

Кого привлекают для отправки фейковых сообщений

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев. Те действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения и не отдают себе отчет в всех возможных последствиях.

Большинство сообщений посылают пользователи интернета, которые находятся на территории соседних постсоветских стран или на временно оккупированном Донбассе. Они используют специальное программное обеспечение и считают, что оно гарантирует им анонимность.

Кстати, Служба безопасности Украины отслеживает фейковые сообщения вместе с иностранными партнерами.

Что грозит за ложное сообщение о минировании:

статья о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Она предусматривает заключение от 2 до 6 лет, а за повторный звонок – от 4 до 8 лет;

статья об угрозе совершения взрывов и других действий, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Санкция предусматривает тюремное заключение от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

США снова рассматривают эвакуацию семей дипломатов

Источник: Bloomberg

СМИ пишут, что Соединенные Штаты решают, стоит ли эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины.

По предварительным данным, определенным работникам дипучреждений могут разрешить по желанию прекратить выполнять свои обязанности. Семьи могут вернуть на родину – в США.

Таким образом Белый дом ужесточает предупреждение об угрозе российского вторжения. Однако эвакуация не будет означать, что Россия точно нападет. Это просто элементы подготовки.

Возможная эвакуация американских семей из Украины: коротко

Ранее о такой возможности сообщал американский телеканал CNN. Якобы такие варианты рассматриваются в Государственном департаменте. В первую очередь, будут забирать дипломатов.

Однако в посольстве Соединенных Штатов отметили, что говорится об "обычном планировании". Соответствующие шаги изучают из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью.

К слову NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает

Украина примет участие в разработке Стратегической концепции НАТО

Источник: Правительственный портал

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин проинформировала, что НАТО пригласило Украину принять участие в разработке Стратегической концепции Альянса.

Предложения Украины в концепт будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Североатлантического альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы относительно расширения НАТО,

– сказала она.

Вице-премьер надеется, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях между Украиной и НАТО. Киев хотел бы видеть, как в блоке придерживаются политики "открытых дверей".

Украина должна подать свои предложения, основой которых станет опыт Украины в борьбе с российской агрессией.