Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 21 січня:

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Зеленський: Росія може спробувати вторгнутись у Харків

Джерело: The Washington Post

Володимир Зеленський припустив, що Росія може спробувати вторгнутись у Харків під приводом "захисту російськомовного населення". З його слів, це стане початком великомасштабної війни.

У Харкові проживає більше 1 мільйона жителів. Це не буде просто окупацією, це буде початком великомасштабної війни,

– сказав глава держави.

Своєю чергою речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Володимир Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій. Він навів приклад, розмірковуючи про ескалацію.

Цю фразу висмикують з тексту, – Никифоров

Прессекретар очільника держави переконаний, що багато людей не читали текст інтерв'ю. Сергій Никифоров вважає, що цей абзац – самодостатній і не потребує роз'яснень.

Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано,

– додав речник президента.

Зверніть увагу! Харківський міський голова Ігор Терехов закликав місцевих мешканців не панікувати. Мер пояснив, що у влади є чітка "дорожня карта" дій.

США хочуть конфіскувати майно, пов'язане з Коломойським

Джерело: Мін'юст США

Мін'юст США вимагає конфіскувати майно, яке пов'язане з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Активи слід арештувати через порушення закону про відмивання грошей.

Понад 6 мільйонів доларів виручили від продажу комерційної нерухомості в Далласі. Вона утримувалася та покращувалася завдяки розкраданню та шахрайству з "Приватбанком" в Україні. Ці гроші підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей,

– наголосили у відомстві.

У позовах мовиться про те, що Коломойський та Боголюбов відмивали незаконні гроші за допомогою багатьох банків. Лише після того олігархи перевели їх у Сполучені Штати. Рішення щодо цього розглядатиме Окружний суд Південного округу Флориди

Коломойський скупив нерухомість у США за гроші українців

За даними слідства, американці Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, діяли з офісів у Маямі.

Вони створили мережу компаній Optima для подальшого відмивання незаконно привласнених грошей.

Громадяни США придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.

Кілька структур Optima використали прибуток від нерухомості CompuCom у Далласі, яку купили за привласнені гроші, для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers.

У 2019 році ці будівлі продали. Виручені 6 мільйонів доларів досі належать спеціально створеній компанії 87STE LLC.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів хоче анулювати договір про довірче управління та пов'язаний з ним договір купівлі – продажу.

Росія стоїть за хвилею фейкових мінувань в Україні

Джерело: СБУ

СБУ з'ясувала, що російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Україні, вдаючись до фейкових повідомлень про замінування будівель. Це один з елементів гібридної війни.

Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось,

– вказали у Службі безпеки.

Загалом з початку 2021 року правоохоронці встановили 313 осіб, які брехали про замінування. Мета Росії – створити умови додаткового тиску, посіяти тривогу та паніку в суспільстві.

Кого залучають до надсилання фейкових повідомлень

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців. Ті діють з хуліганських мотивів чи заради розваги й не усвідомлюють усі можливі наслідки.

Більшість повідомлень надсилають користувачі інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованому Донбасі. Вони користуються спеціальним програмним забезпеченням і вважають, що воно гарантує їм анонімність.

До речі, Служба безпеки України відстежує фейкові повідомлення разом з іноземними партнерами.

Що загрожує за неправдиве повідомлення про мінування:

стаття про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає ув'язнення від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок – від 4 до 8 років;

стаття про загрозу вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей. Санкція передбачає тюремне ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів

Джерело: Bloomberg

ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати вирішують, чи варто евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України.

За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї можуть повернути на батьківщину – до США.

Таким чином Білий дім посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Однак евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки.

Можлива евакуація американських сімей з України: коротко

Раніше про таку можливість повідомляв американський телеканал CNN. Нібито такі варіанти розглядають в Державному департаменті. Передусім забиратимуть дипломатів.

Проте у посольстві Сполучених Штатів зазначили, що мовиться про "звичайне планування". Відповідні кроки вивчають через можливе погіршення ситуації з безпекою.

До слова NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО

Джерело: Урядовий портал

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що НАТО запросило Україну взяти участь у розробці Стратегічної концепції Альянсу.

Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО,

– сказала вона.

Віцепрем'єрка сподівається, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах між Україною та НАТО. Київ хотів би бачити, як у блоці дотримуються політики "відкритих дверей".

Важливо! Україна має подати свої пропозиції, основою яких стане досвід України у боротьбі з російською агресією.