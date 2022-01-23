Партия летального оружия от США, новое скандальное заявление Германии: главные новости 23 января
Источник:24 канал
В Украину прибыла вторая партия летального вооружения США. В Германии сделали новое скандальное заявление – якобы Россия не является врагом для Европы. Британская разведка предупредила, якобы Кремль хочет, чтобы Украину возглавил Евгений Мураев. На Закарпатье лавина накрыла туристов. Украину провели на Олимпиаду в Пекин. Такими были главные новости 23 января.
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В Украину прибыло летальное вооружение от США
Источник: 24 канал
На фоне угроз о нападении Москвы Вашингтон передал Украине уже вторую партию военной помощи. Борт с летальным вооружением уже прибыл в Киев.
Самолет пересек польско-украинскую границу около 18:45. Ему понадобилось меньше часа, чтобы преодолеть расстояние до Киева.
Летальное вооружение / Фото Liveuamap
Помощь от США / Фото Liveuamap
Первая партия помощи
Первая партия с оружием прибыла в ночь на 22 января. Доставили 90 тонн летального вооружения, а также другие боеприпасы.
Тогда американские дипломаты отметили в твиттере, что их страна будет продолжать оказывать такую помощь для поддержки ВСУ для защиты от российской агрессии.
Заметим, что общая стоимость военной помощи составляет 200 миллионов долларов. Это больше всего с 2014 года.
Новое скандальное заявление Германии
Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
В Германии после дерзкого высказывания о якобы "потерянном Крыме" сделали новое заявление. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер утверждает, что Россия не является врагом для Европы, и с ней следует поддерживать связь. По его словам, никто не хочет войны в Европе.
Кроме того, он раскритиковал санкции против Москвы – назвал их малоэффективными. Добавил также, что ограничения влияют и на Германию.
Этим Зёдер не ограничился. Далее политик выступил категорически против членства Украины в НАТО. Он говорит, что этот вопрос, мол, еще долго не будет стоять на повестке дня. Правда, премьер признал – Кремль не может участвовать в обсуждении вопроса членства страны в НАТО.
Реакция МИД
В украинском Министерстве иностранных дел разочарованы заявлениями немецкого политика.
Представитель ведомства Олег Николенко подчеркнул, что заявления Зедера подрывают те усилия, которые прилагает Запад для сдерживания российской агрессии. Он добавил, что бизнес-интересы Германии не стоят российской агрессии.Обратите внимание! Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах недавно заявил, что Крым якобы "утерян для Украины", а вступление в НАТО Украине и Грузии "не светит".
Данные британской разведки о "смене власти" в Украине
Источник: МИД Великобритании
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало данные о том, что Россия может готовить "смену власти в Украине". Якобы Кремль хочет установить пророссийское руководство – чтобы страну возглавил политик Евгений Мураев.
Помогать Мураеву могут политики времен Януковича:
- Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр Украины в 2012 – 2014 годах;
- Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр в 2010 – 2012, глава администрации экс-президента Януковича.
- Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
- Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010 – 2014.
В британской разведке убеждают, что некоторые из этих людей активно сотрудничают с Россией и планируют нападение. Мураев отверг эти заявления и оправдался тем, что он находится под санкциями в России.
Реакция Офиса Президента
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что власти ничего нового в этом заявлении не услышали. Он назвал Мураева и компанию "политическими прокси для постоянной атаки на украинское общество изнутри".
Подоляк прокомментировал и оправдание Мураева относительно "санкций России". Он пояснил, что здесь причина не в якобы "проукраинской позиции", а в конкуренции с Медведчуком.
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На Закарпатье лавина накрыла туристов
Источник: ГСЧС
В горах на Закарпатье сошла лавина. На полонине Боржава она засыпала группу туристов. В снежной ловушке оказались 5 человек. Подали сигнал SOS около 11:18.
Правда, когда прибыли спасатели, туристы откопались самостоятельно. Один из них пострадал и нуждался в транспортировке.
К спасению привлекли 10 человек и 3 единицы техники.
Снеголавинная опасность
Спасатели объявили в Карпатах значительную снеголавинную опасность третьего уровня. О ней свидетельствуют данные синоптиков.
Опасность будет сохраняться в течение 22 – 24 января в горах Львовской области.
Украину провели на Олимпиаду в Пекин
Источник: "Суспільне"
Через 2 недели начнется зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. 23 января украинскую олимпийскую команду официально провели на соревнования. В Пекин полетят 45 украинских атлетов в рекордных 12 видах спорта.
На мероприятие пришли известные спортсмены. Например, биатлонистки Валентина Цербе-Несина и Елена Петрова.
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