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Важливо Українці десятиліттями пам'ятатимуть це, – Кулеба про відмову Берліна надати Україні зброю

В Україну прибуло летальне озброєння від США

Джерело: 24 канал

На тлі загроз щодо нападу Москви Вашингтон передав Україні вже другу партію військової допомоги. Борт із летальним озброєнням вже прибув до Києва.

Літак перетнув польсько-український кордон близько 18:45. Йому знадобилося менше, ніж годину, аби подолати відстань до Києва.



Летальне озброєння / Фото Liveuamap



Допомога від США / Фото Liveuamap

Перша партія допомоги

Перша партія зі зброєю прибула в ніч проти 22 січня. Доставили 90 тонн летального озброєння, а також інші боєприпаси.

Тоді американські дипломати наголосили у твітері, що їхня країна буде продовжувати надавати таку допомогу для підтримки ЗСУ для захисту від російської агресії.

Зауважимо, що загальна вартість військової допомоги складає 200 мільйонів доларів. Це найбільше з 2014 року.

Нова скандальна заява Німеччини

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung

У Німеччині після зухвалого висловлювання про нібито "втрачений Крим" зробили нову заяву. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер стверджує, що Росія не є ворогом для Європи, і з нею слід підтримувати зв'язок. За його словами, ніхто не хоче війни в Європі.

Крім того, він розкритикував санкції проти Москви – назвав їх малоефективними. Додав також, що обмеження впливають і на Німеччину.

Цим Зьодер не обмежився. Далі політик виступив категорично проти членства України в НАТО. Він каже, що це питання, мовляв, ще довго не стоятиме на порядку денному. Щоправда, прем'єр визнав – Кремль не може брати участь в обговоренні питання членства країни в НАТО.

Реакція МЗС

В українському Міністерстві закордонних справ розчаровані через заяви німецького політика.

Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, що заяви Зьодера підривають ті зусилля, яких докладає Захід для стримування російської агресії. Він додав, що бізнес-інтереси Німеччини не варті російської агресії.

Зверніть увагу! Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах нещодавно заявив, що Крим нібито є "втраченим для України", а вступ до НАТО Україні та Грузії "не світить".

Дані британської розвідки про "зміну владу" в Україні

Джерело: МЗС Великої Британії

Міністерство закордонних справ Великої Британії опублікувало дані про те, що Росія може готувати "зміну влади в Україні". Нібито Кремль хоче встановити проросійське керівництво –аби країну очолив політик Євген Мураєв.

Допомагати Мураєву можуть політики часів Януковича:

Сергій Арбузов, перший віцепрем'єр-міністр України у 2012 – 2014 роках;

Андрій Клюєв, перший віцепрем'єр-міністр у 2010 – 2012, глава Адміністрації експрезидента Януковича.

Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010 – 2014.

У британській розвідці переконують, що деякі з цих людей активно співпрацюють з Росією та планують напад. Мураєв відкинув ці заяви і виправдався тим, що він перебуває під санкціями в Росії.

Реакція Офісу Президента

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що влада нічого нового у цій заяві не почула. Він назвав Мураєва та компанію "політичними проксі для постійної атаки на українське суспільство зсередини".

Подоляк прокоментував і виправдання Мураєва щодо "санкцій Росії". Він пояснив, що тут причина не у нібито "проукраїнській позиції", а в конкуренція з Медведчуком.

До теми – Росія хоче змінити владу в Україні на Мураєва:

На Закарпатті лавина накрила туристів

Джерело: ДСНС

У горах на Закарпатті зійшла лавина. На полонині Боржава вона засипала групу туристів. У сніговій пастці опинилися 5 людей. Подали сигнал SOS близько 11:18. Зв'язок з людьми був присутній.

Щоправда, коли прибули рятувальники, туристи відкопались самостійно. Один з них постраждав та потребував транспортування.

До порятунку залучили 10 осіб та 3 одиниці техніки.

Сніголавинна небезпека

Надзвичайники оголосили в Карпатах значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Про неї свідчать дані синоптиків.

Небезпека зберігатиметься протягом 22 – 24 січня у горах Львівської області.

Україну провели на Олімпіаду в Пекін

Джерело: "Суспільне"

Через 2 тижні почнеться зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. 23 січня українську олімпійську команду офіційно провели на змагання. У Пекін полетять 45 українських атлетів у рекордних 12 видах спорту.

На Захід прийшли відомі спортсмени. Наприклад, біатлоністки Валентина Цербе-Несіна та Олена Петрова.

Детальніше У Києві провели збірну України на Олімпійські ігри у Пекіні