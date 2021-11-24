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Украина получила второй транш от МВФ

Источник: фейсбук Кирилла Тимошенко

Международный валютный фонд выделил Украине 500 миллионов специальных прав заимствований, что составляет 699 тысяч долларов США.

Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы,

– заявил глава Нацбанка Кирилл Тимошенко.

На что потратят деньги

По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, деньги направят на поддержку финансовой системы, макроэкономическую стабильность, а также на борьбу с последствиями коронавирус.

Обратите внимание! Программу stand-by утвердили в начале лета 2020 года. Благодаря ей Украина уже получила 2,8 миллиарда долларов, а в целом получит 5 миллиардов долларов. Однако для того, чтобы МВФ выделял средства и дальше, Киев должен придерживаться ряда обязательств: бороться с коррупцией, реформировать судебную систему и тому подобное.

Новые правила в желтой зоне

Источник: 24 канал

Кабинет Министров на заседании 24 ноября изменил правила карантина в желтой зоне. Они касаются сертификатов вакцинации, а также работы ресторанов и баров.

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Что изменилось с сертификатами

Срок действия "желтых" сертификатов, то есть тех, которые удостоверяют вакцинацию одной дозой, сократили в 4 раза. Теперь они будут действительны не 120 дней, а 30 дней.

Заметим, интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. Чиновники не объяснили, что будет с сертификатом людей, которые прививаются этим препаратом.

Еще одно нововведение касается проверки COVID-сертификатов. Теперь их необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. За ненадлежащую проверку будут наказывать штрафом от 34 до 170 тысяч гривен.

Работа общественных заведений

Бизнес и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации всего персонала хотя бы одной дозой (или при наличии свежего ПЦР-теста или сертификата о выздоровлении). То же правило касается и посетителей.

Справка. Сейчас желтой зоне карантина отвечают только 2 области Украины – Тернопольская и Кировоградская. В 18 регионах и в Киеве действуют самые жесткие ограничения – "красные". "Оранжевыми" остаются Полтавщина, Харьковщина, Закарпатье и Буковина.

Бойкот каналов Ахметова от "слуг"

Источник: телеграм Юлии Палийчук

Партия "Слуга народа" решила бойкотировать телеканалы, которые связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. О таком решении сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук. Пресс-секретарь заявила, что эти СМИ превращают в "корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества". Поэтому "нардепы-слуги" не будут ходить к ним на эфиры.

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Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможна,

– подчеркнула Палийчук.

Впрочем, пресс-секретарь отметила, что "слуги" могут пересмотреть свое решение, когда "олигарх позволит редакциям вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".

В то же время на телеканалы, которые "работают независимо, сбалансировано и объективно информируют общество" политики будут ходить.

Ситуацию исправит закон против олигархов

Партия убеждена, что исправить ситуацию с пропагандистскими каналами может только закон о деолигархизации. Ведь он лишит олигархов возможности скупать политиков и оказывать давление на журналистов.

24 канал среди самых популярных на Youtube

Источник: Волонтерская инициатива "Как не стать овощем"

24 канал вошел в топ-10 самых популярных на Youtube за последние 3 месяца. Он оказался на 7 месте в рейтинге.

Согласно исследованию, одно видео в среднем просматривает 6 574 людей. Кроме того, только за год количество подписчиков увеличилось на 339 тысяч человек, а общее количество просмотров составляет 631 миллион 245 тысяч 540.

Отметим, что в 2020 году 24 канал в Youtube просмотрели 406 миллионов 431 тысяча 083 человек.

Самые популярные каналы на ютубе / Фото "Украинской правды"

Интересно! 24 канал – старейший канал на ютубе среди украинских телеканалов. В начале августа 2021 года наш коллектив получил "золотую кнопку". По состоянию на 24 ноября количество подписчиков на канале составляет 1,09 миллиона человек.