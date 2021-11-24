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Україна отримала другий транш від МВФ

Джерело: фейсбук Кирила Тимошенка

Міжнародний валютний фонд виділив Україні 500 мільйонів спеціальних прав запозичень, що становить 699 тисяч доларів США.

Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви,

– заявив голова Нацбанку Кирило Тимошенко.

На що витратять гроші

За словами члена Ради НБУ Василя Фурмана, гроші використають на підтримку фінансової системи, макроекономічну стабільність, а також на боротьбу з наслідками коронавірусу.

Зверніть увагу! Програму stand-by затвердили на початку літа 2020 року. Завдяки їй Україна вже отримала 2,8 мільярда доларів, а загалом отримає 5 мільярдів доларів. Однак для того, щоб МВФ виділяв кошти і далі, Київ повинен дотримуватися низки зобов'язань: боротися з корупцією, реформувати судову систему тощо.

Нові правила у жовтій зоні

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів на засіданні 24 листопада змінив правила карантину у жовтій зоні. Вони стосуються сертифікатів вакцинації, а також роботи ресторанів та барів.

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Що змінилося з сертифікатами

Термін дії "жовтих" сертифікатів, тобто тих, які засвідчують вакцинацію однією дозою, скоротили у 4 рази. Тепер вони будуть дійсні не 120 днів, а 30 днів.

Зауважимо, інтервал між введенням першої та другої дози вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. Урядовці не пояснили, що буде з сертифікатом людей, які щепляться цим препаратом.

Ще одне нововведення стосується перевірки COVID-cертифікатів. Тепер їх необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність. За неналежну перевірку каратимуть штрафом від 34 до 170 тисяч гривень.

Робота громадських закладів

Бізнес та громадські заклади зможуть працювати тільки за умови вакцинації всього персоналу хоча б однією дозою (або за наявності свіжого ПЛР-тесту чи сертифікату про одужання). Те саме правило стосується і відвідувачів.

Довідка. Наразі жовтій зоні карантину відповідають лише 2 області України – Тернопільська та Кіровоградська. У 18 регіонах та в Києві діють найжорсткіші обмеження – "червоні". "Помаранчевими" залишаються Полтавщина, Харківщина, Закарпаття та Буковина.

Бойкот каналів Ахметова від "слуг"

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

Партія "Слуга народу" вирішила бойкотували телеканали, які пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Про таке рішення повідомила речниця політсили Юлія Палійчук. Прессекретарка заявила, що ці ЗМІ перетворюють на "корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства". Тому "нардепи-слуги" не ходитимуть до них на ефіри.

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Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива,

– наголосила Палійчук.

Утім речниця зазначила, що "слуги" можуть переглянути своє рішення, коли "олігарх дозволить редакціям повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики".

Водночас на телеканали, які "працюють незалежно, збалансовано та об'єктивно інформують суспільство" політики ходитимуть.

Ситуацію виправить закон проти олігархів

Партія переконана, що виправити ситуацію з пропагандистськими каналами може лише закон про деолігархізацію. Адже він позбавить олігархів можливості скуповувати політиків та здійснювати тиск на журналістів.

24 канал серед найпопулярніших на Youtube

Джерело: Волонтерська ініціатива "Як не стати овочем"

24 канал увійшов у топ-10 найпопулярніших на Youtube за останні 3 місяці. Він опинився на 7 місці у рейтингу.

Згідно з дослідженням, одне відео в середньому переглядає 6 574 людей. Окрім того, лише за рік кількість підписників збільшилася на 339 тисяч осіб, а загальна кількість переглядів становить 631 мільйон 245 тисяч 540.

Зауважимо, що у 2020 році 24 канал у Youtube переглянули 406 мільйонів 431 тисяча 083 людина.



Найпопулярніші канали на ютубі / Фото "Української правди"

Цікаво! 24 канал – найстаріший канал на ютубі серед українських телеканалів. На початку серпня 2021 року наш колектив отримав "золоту кнопку". Станом на 24 листопада кількість підписників на каналі становить 1,09 мільйона осіб.