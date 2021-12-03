Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Важно "Россия уже не застукает США врасплох": Байден взвешивает варианты помощи Украине, – CNN

Внезапная смерть директора Дома ученых

Источник: Львовский городской совет

3 декабря в помещении Львовского горсовета стало плохо 75-летнему директору Дома ученых Роману Славитичу. Именно в Доме ученых ранее состоялось скандальное празднование дня рождения блогера Александра Залиско в День памяти жертв голодоморов.

Славитич пришел на встречу с заместителем городского головы Андреем Москаленко. В кабинете мужчине стало плохо и он потерял сознание. Хотя работники мэрии и оказывали ему помощь, но ни они, ни впоследствии врачи скорой спасти ему жизнь не смогли.

Мы договорились встретиться сегодня в 8:00. Господин Роман пришел чуть раньше, сел за стол. Моя коллега заметила, что он выглядит не очень хорошо и предложила стакан воды. Но он сразу потерял сознание,

– рассказал Москаленко.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Романа Славитича.

Что известно о скандале в Доме ученых:

27 ноября здесь праздновал 29-ый день рождения блогер Александр Залиско. Среди гостей было много блогеров-миллионников.

Ведущий Владимир Остапчук подписал фото с праздника "голодной тусой".

Это и провокационные действия участников вызвали возмущение в сети.

Ряд компаний отказались от сотрудничества с блогерами.

Хозяйственную деятельность Дома ученых остановили.

К теме Не пережил "голодную тусу": коллега рассказал о самочувствии Романа Славитича после скандала

94 тысяч российских военных возле нашей границы

Источник: 24 канал

Министр обороны Украины Алексей Резников с трибуны Верховной Рады сообщил, что в настоящее время вблизи границы Украины собралось 94 тысячи российских военных. По словам главы военного ведомства, уже в течение года Кремль применяет "тактику волн". Это позволит сократить время на развертывание.

В апреле и сентябре Россия стягивала к нашим границам более 50 батальонов тактических групп. В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальон. В частности, 33 – на постоянной основе, а 8 – дополнительно перебросили на полуостров,

– рассказал Резников.

Также Россия начала учения возле Украины: активизировала разведку, проверяет связь и осуществляет маскировку. В течение недели агрессор отправил в Брянскую и Смоленскую области танки и бронетехнику. К тому же уровень напряженности в Азово-Черноморском регионе и дальше высокий.

Важно На Донбассе боевики ранили украинского воина

Обратите внимание! Резников подчеркнул, что вторжение России в Украину – это вероятный сценарий, а не обязательный. Вероятное время, когда может произойти обострение, – это январь 2022 года.

Чем грозит агрессия Россия: ответ Байдена Путину

Источник: Белый дом

В Вашингтоне готовят сразу ряд шагов, на которые могут пойти, в случае российской агрессии против Украины. Об этом сообщил глава Белого дома Джо Байден во время брифинга.

Американский президент подчеркнул, что представители его администрации постоянно общаются с официальным Киевом и партнерами из Евросоюза.

Ермак ранее общался с советником Байдена по безопасности

Отметим, что ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак дважды за неделю общался с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Одной из главных тем стало именно стягивание российских войск к границе Украины.

Между тем В Москве мечтают, что Байден и Путин согласуют вопрос о невступлении Украины в НАТО

Не нажимал на спусковой крючок: Болдуин о трагедии на съемках

Источник: ABC News

Алек Болдуин поделился подробностями о роковом дне на съемках фильма "Ржавчина". 63-летний актер не считает себя виновным в смерти оператора Галины Хатчинс, однако говорит, что его карьера из-за этого может завершиться.

Болдуин уверяет, что очень бережно относится к оружию. В момент трагедии он с Хатчинс как раз выбирал необходимый угол для съемки. Первый ассистент режиссера Дэйв Холлс передал ему револьвер. Болдвин утверждает, что тот сказал ему: "Это холодное оружие". Это должно было означать, что никаких патронов в нем не было.

К сведению! Актер уверяет, что не нажал спусковой крючок. Когда Галина упала, он подумал, что она просто потеряла сознание.

Все восхищались талантом Хатчинс

Болдвин заверил, что у него были прекрасные отношения с Хатчинс. В общем, вся съемочная группа ее очень любила. Актер уверен: его вины в смерти Галины нет.

Если бы я считал себя ответственным за это, я бы, наверное, себя убил. И я говорю это не просто так,

– решительно подчеркнул Болдуин.

К теме Светооператор "Ржавчины" подал в суд на Болдуина из-за случайного убийства Хатчинс

Кратко о гибели оператора Галины Хатчинс:

Кинооператор Галина Хатчинс погибла 22 октября во время съемок вестерна "Ржавчина".

Болдуин случайно выстрелил в женщину и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Хатчинс скончалась в больнице.

Смотрите видео с ранчо, где происходили съемки "Ржавчины":