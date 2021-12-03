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Важливо "Росія вже не застукає США зненацька": Байден зважує варіанти допомоги Україні, – CNN

Раптова смерть директора Будинку вчених

Джерело: Львівська міська рада

3 грудня у приміщенні Львівської міськради стало погано 75-річному директору Будинку вчених Роману Славітичу. Саме в Будинку вчених раніше відбулась скандальне святкування уродин блогера Олександра Заліска у День пам'яті жертв голодоморів.

Славітич прийшов на зустріч з заступником міського голови Андрієм Москаленком. У кабінеті чоловіку стало погано і він знепритомнів. Хоча працівники мерії і надавали йому допомогу, та ні вони, ні згодом лікарі швидкої врятувати йому життя не змогли.

Ми домовились зустрітись сьогодні о 8:00. Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він має не дуже добрий вигляд і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів,

– розповів Москаленко.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Романа Славітича.

Що відомо про скандал у Будинку вчених:

27 листопада тут святкував 29-ий день народження блогер Олександр Заліско. Серед гостей було багато блогерів-мільйонників.

Ведучий Володимир Остапчук підписав фото зі свята "голодною тусою".

Це та і провокативні дії учасників викликали обурення у мережі.

Низка компаній відмовились від співпраці з блогерами.

Господарську діяльність Будинку вчених зупинили.

До теми Не пережив "голодну тусу": колега розповів про самопочуття Роман Славітича після скандалу

94 тисяч російських військових біля нашого кордону

Джерело: 24 канал

Міністр оборони України Олексій Резніков з трибуни Верховної Ради повідомив, що наразі поблизу кордону України зібрались 94 тисячі російських військових. За словами глави військового відомства, вже протягом року Кремль застосовує "тактику хвиль". Це дасть змогу скоротити час на розгортання.

У квітні та вересні Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонів тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйон. Зокрема, 33 – на постійній основі, а 8 – додатково перекинули на півострів,

– розповів Резніков.

Також Росія розпочала навчання біля України: активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює маскування. Впродовж тижня агресор відправив у Брянську та Смоленську області танки та бронетехніку. До того ж рівень напруженості в Азово-Чорноморському регіоні і далі високий.

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Зверніть увагу! Резніков наголосив, що вторгнення Росії в Україну – це вірогідний сценарій, а не обов'язковий. Найімовірніший час, коли може відбутись загострення, – це січень 2022 року.

Чим загрожує агресія Росія: відповідь Байдена Путіну

Джерело: Білий дім

У Вашингтоні готують одразу низку кроків, на які можуть піти, у випадку російської агресії проти України. Про це повідомив глава Білого дому Джо Байден під час брифінгу.

Американський президент наголосив, що представники його адміністрації постійно спілкуються з офіційним Києвом та партнерами з Євросоюзу.

Єрмак раніше спілкувався з радником Байдена з безпеки

Зазначимо, що раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак двічі за тиждень спілкувався з радником Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Однією з головних тем стало саме стягнення російських військ до кордону України.

Тим часом У Москві мріють, що Байден і Путін узгодять питання про невступ України в НАТО

Не натискав на спусковий гачок: Болдвін про трагедію на зйомках

Джерело: ABC News

Алек Болдвін поділився подробицями про фатальний день на зйомках фільму "Іржа". 63-річний актор не вважає себе винним у смерті операторки Галини Гатчінс, проте каже, що його кар'єра через це може завершитись.

Болдвін запевняє, що дуже обережно ставиться до зброї. У момент трагедії він з Гатчінс саме обирав необхідний кут для зйомки. Перший асистент режисера Дейв Голлс передав йому револьвер. Болдвін стверджує, що той сказав йому: "Це холодна зброя". Це мало означати, що жодних набоїв у ньому не було.

До уваги! Актор запевняє, що не натискав спусковий гачок. Коли Галина впала, то він подумав, що вона просто знепритомніла.

Усі захоплювались талантом Гатчінс

Болдвін запевнив, що у нього були прекрасні стосунки з Гатчінс. Загалом вся знімальна група її дуже любила. Актор впевнений: його вини у смерті Галини немає.

Якби я вважав себе відповідальним за це, я би, мабуть, себе вбив. І я кажу це не просто так,

– рішуче наголосив Болдвін.

До теми Світлооператор "Іржі" подав до суду на Болдвіна через випадкове вбивство Гатчінс

Коротко про загибель операторки Галини Гатчінс:

Кінооператорка Галина Гатчінс загинула 22 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа".

Болдвін випадково вистрелив у жінку та поранив режисера Джоела Соуза.

Гатчінс померла у лікарні.

Дивіться відео з ранчо, де відбувались зйомки "Іржі":