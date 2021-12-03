Американські ЗМІ написали про те, що західні держави застерігали Росію від подальших агресивних дій проти України. Про це мовиться у статті 3 грудня.

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У США розповіли про допомогу, яку готові надати Україні

Україна попередила, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість Москва запевняє, що не планує напад, і стверджує, що підтримка Києва з боку НАТО, включаючи збільшення поставок зброї, нібито становить загрозу західним кордонам Росії.

Окрім того, енергетичний фактор ускладнює ситуацію. Видання написало, що Україна є партнером, а не членом НАТО. Тому не має аналогічних гарантій безпеки, як союзники по Альянсу. Проте джерела видання пишуть про допомогу, яку Штати готові надати Україні.

Адміністрація (президента Джо – 24 канал) Байдена зважує варіанти відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, щоб підготувати партнерів до можливого російського вторгнення,

– заявили джерела видання.

Співрозмовники пригадали, що адміністрація Барака Обами "була приголомшена, коли Росія вторглася в Крим у 2014 році і підтримала заколот на Донбасі".

"Американські чиновники кажуть, що вони налаштовані не бути застуканими зненацька під час чергової російської воєнної операції", – мовиться у повідомлені.

Важливо! 1 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для Росії ймовірне вторгнення в Україну " матиме високу ціну". Зокрема мовиться про "політичні та економічні наслідки для Росії".

Коротко про ситуацію щодо військ на Донбасі

Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Згодом цю інформацію підтвердила українська розвідка.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі біля наших кордонів перебуває 94,3 тисячі російських військових. Найімовірніше вони можуть піти у наступ у січні 2022 року.

Натомість у Кремлі цю ситуацію заперечують. Там заявили, що в Росії заявили, що війська України стягують на Донбас. Кремль має дані про 125 тисяч осіб. Кажуть, мовляв, це половина всього складу.

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