Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 3 сентября.
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Локдаун в Киеве
Источник: УНН
Со ссылкой на собственные источники в СМИ сообщили, что в столице введут жесткие карантинные ограничения уже с 15 сентября.
По этим данным, кафе, рестораны, клубы и салоны красоты прекратят свою работу, а также будет ограничена работа метро.
Однако в Госпродпотребслужбе убеждают, что причин для локдауна нет, потому что ситуация под контролем. Глава службы Олег Рубан пояснил, что количество заболевших в столице выросло из-за возвращения людей с каникул и отпусков.
Семенченко оставили под стражей
Источник: Киевский апелляционный суд
Сроки меры пресечения истекают
3 сентября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу Семена Семенченко о замене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Однако судьи не удовлетворили апелляцию экс-нардепа и оставили его в СИЗО, где он должен находиться до 11 сентября включительно.
Рассмотрение жалобы Семенченко начали еще 1 сентября, однако ему стало плохо в зале суда и пришлось вызвать скорую. Медики настаивали на госпитализации, но экс-нардеп отказался.
Коротко о деле Семенченко:
- В марте 2021 года в СБУ заявили о прекращении деятельности "частной военной компании", основателями которой являются Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
- 24 марта им обоим объявили о подозрении в организации незаконной схемы по вывозу военных запчастей из России. Через 2 дня Семенченко взяли под стражу.
- В июле 2021 года Семенченко объявили новое подозрение в деле о незаконном хранении оружия и боеприпасов по сговору группы лиц.
- 26 июля экс-командиру батальона "Донбасс" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября 2021 года включительно.
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Съезд "Слуги Народа"
Источник: "Интерфакс"
Причина съезда – довыборы
Партия "Слуга народа" в первой половине сентября соберется на съезд. Причиной этого называют довыборы в Верховную раду на округах № 184 и № 197, ведь партия должна выдвинуть своих кандидатов.
Кроме того, члены "СН" планируют на съезде организовать заседание политсовета и совета регионов из-за ряда рабочих вопросов. В частности это касается довыборов членов политсовета, назначения дополнительных заместителей и других вопросов по развитию партии.
Коротко о довыборах в Верховную Раду
- Промежуточные выборы в Верховную Раду Украины запланированы на 31 октября 2021 года на двух избирательных округах – № 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской.
- Причиной довыборов стало то, что депутат от округа № 197 Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА, а депутат от округа № 184 Игорь Колыхаев – мэром Херсона.
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Российские учения в Беларуси
Источник: "Интерфакс"
Масштабы учений
10 сентября в России начнутся военные учения "Запад-2021", во время которых часть войск отправят на территорию Беларуси.
По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, участие его страны в российских учениях важной, потому что "придется воевать вместе".
Всего на территорию Беларуси Россия отправит более 13 000 человек и 2 500 военных, 30 самолетов и вертолетов и около 350 единиц боевой техники.
Во время учений возможны провокации
Всего в учениях примут участие более 200 тысяч человек. У соседних стран это вызывает беспокойство. И речь идет не только об Украине.
В Литве считают, что этими учениями Россия демонстрирует свою готовность к полномасштабному военному конфликту, а Польша уже готова к российским провокациям с территории Беларуси.
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Коротко о "Западе-2021"
- Российские военные учения "Запад-2021" продлятся с 10 по 16 сентября 2021 года.
- В целом к учениям привлекут более 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 140 танков, около 110 орудий и реактивных систем залпового огня и 15 кораблей.
- Беларусь привлекли к учениям после телефонного разговора между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.