Пентагон поддержит Украину, угрозы от Беларуси: главные новости 5 декабря

Пентагон подтвердил готовность США помочь Украине оградиться от нападения России. Энтони Блинкен и Сергей Лавров якобы серьезно поспорили из-за Украины. Беларуси пригрозили, что готовы "жестко реагировать" на нарушение границы. В Ужгороде журналисту подожгли авто. В мире отмечают День волонтера. Такими были главные новости 5 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

Пентагон поддержит Украину при нападении России

Источник: Интерфакс-Украина

На фоне взимания российских войск в границы США сделали мощное заявление. Штаты готовы обеспечить наше государство всем необходимым для того, чтобы оно могло защищаться от врага.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Вашингтон намерен продолжить сотрудничество с союзниками и партнерами в регионе. Он подчеркнул, что США будут искать разные формы поддержки для Украины. Он добавил, что сейчас "пространство для дипломатии и работы лидеров".

Что этому предшествовало

В октябре американские издания писали, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.

В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину вполне реальна.

Министр обороны Алексей Резников рассказывал, что в настоящее время у наших границ дислоцируются 94,3 тысяч российских военных.

США и раньше делали заявления в поддержку Украины. Заявляли, что могут увеличить военную помощь Украине с 300 до 350 миллионов долларов.

Спор Лаврова и Блинкена

Источник: Bloomberg

Американские СМИ пишут, что в преддверии встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров серьезно поспорили из-за Украины.

По информации издания, политики спорили на глазах десятков дипломатов, прибывших на саммит. Российский дипломат заявил, что ОБСЕ должна согласиться с тем, что Революция Достоинства в 2014 г. якобы была "государственным переворотом". Также Лавров обвинил НАТО и ЕС в "подавлении инакомыслящих".

В то же время Блинкен опроверг слова Лаврова и напомнил ему о том, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу люди устроили массовые расстрелы, в которых погибли более 100 человек.

Беларусь угрожает Украине

2 декабря в Швеции прошел саммит глав МИД ОБСЕ. На нем присутствовал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.К слову, Лавров на саммите пригрозил НАТО из-за вступления Украины и привел пример Грузии и российского вторжения в августе 2008 года.

Источник: телеграм "Sputnik Беларусь"

Белорусские силовики заявили, что готовы жестко реагировать на нарушение госграницы, сказал официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов. В частности, речь идет о заявлении Беларуси якобы о нарушении их границы Киевом. Инцидент произошел 4 декабря.

Что случилось

В Беларуси 4 декабря заявили, что якобы украинский военный вертолет Ми-8 незаконно пересек границу с их страной.

Говорили якобы о нарушении воздушного пространства Беларуси. Кроме того, там возмущались украинской пограничной спецоперацией "Полесье".

Говорят о какой-то "угрозе для Беларуси" со стороны границы с Украиной.

Однако в Госпогранслужбе опровергли информацию о пересечении границы с Беларусью.

В Ужгороде журналисту подожгли авто

Источник: полиция Закарпатья

В Ужгороде утром 5 декабря кто-то поджег машину местного журналиста. Медийщик сразу обратился к правоохранителям. На место приехали еще и пожарные.

Огонь полностью повредил автомобиль марки Subaru Forester и частично автомобиль Volkswagen Beetle, который был припаркован неподалеку. Двумя машинами пользовался журналист.

Открыли дело

Полицейские открыли уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Теперь выясняют все обстоятельства.



Обгоревшее авто журналиста / Фото полиции Закарпатья

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День волонтера

Источник: Офис Президента

В мире 5 декабря отмечают Международный день добровольцев ради экономического и социального развития, то есть Международный день волонтеров. Для Украины этот день особенный, поскольку во время войны на Донбассе именно активная гражданская позиция волонтеров помогает государству.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров.

Невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой мгновенно становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что наши люди всегда были чутки к проблемам и нуждам других. Мгновенно понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами. Зеленский под этим мгновением имел в виду 2014 год и начало войны.

Зеленский вручил награды волонтерам / Фото ОП