Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Небайдужі: як працюють волонтери Київського військового госпіталю

Пентагон підтримає Україну при нападі Росії

Джерело: Інтерфакс-Україна

На тлі стягування російських військ до кордонів США зробили потужну заяву. Штати готові забезпечити нашу державу всім необхідним для того, щоб вона могла захищатись від ворога. Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон збирається продовжити співпрацю з союзниками та партнерами в регіоні. Він наголосив, що США шукатимуть різні форми підтримки для України. Він додав, що наразі є "простір для дипломатії та роботи лідерів". Що цьому передувало

У жовтні американські видання писали, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.

Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною.

Міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що наразі біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових.

США й раніше робили заяви на підтримку України. Заявляли, що можуть збільшити військову допомогу Україні з 300 до 350 мільйонів доларів.

Суперечка Лаврова та Блінкена

Джерело: Bloomberg

Американські ЗМІ пишуть, що напередодні зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров серйозно посперечалися через Україну.

За інформацією видання, політики сперечались на очах десятків дипломатів, які прибули на саміт. Російський дипломат заявив, що ОБСЄ має погодитися із тим, що Революція Гідності в 2014 році нібито була "державним переворотом". Також Лавров звинуватив НАТО і ЄС у "придушенні інакомислячих".

Натомість Блінкен заперечив слова Лаврова і нагадав йому про те, що лояльні до експрезидента України Віктора Януковича люди влаштували масові розстріли, в яких загинули понад 100 людей.

Зверніть увагу! 2 грудня у Швеції відбувся саміт глав МЗС ОБСЄ. На ньому був присутній і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. До слова, Лавров на саміті пригрозив НАТО через вступ України й навів приклад Грузії та російського вторгнення в серпні 2008 року.

Білорусь погрожує Україні

Джерело: телеграм "Sputnik Беларусь"

Білоруські силовики заявили, що готові жорстко реагувати на порушення держкордону, сказав офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов. Зокрема мовиться про заяву Білорусі нібито про порушення їхнього кордону Києвом. Інцидент трапився 4 грудня.

Через це 5 грудня Міноборони Білорусі викликало аташе України. Йому вручили ноту через нібито "порушення кордону Білорусі".

Що трапилось

У Білорусі 4 грудня заявили, що нібито український військовий вертоліт Мі-8 незаконно перетнув кордон з їхньою країною.

Говорили начебто про порушення повітряного простору Білорусі. Крім того, там обурювались українською прикордонною спецоперацією "Полісся".

Кажуть про якусь "загрозу для Білорусі" зі сторони кордону з Україною.

Проте в Держприкордонслужбі спростували інформацію про перетин кордону з Білоруссю.

В Ужгороді журналісту підпалили авто

Джерело: поліція Закарпаття

В Ужгороді зранку 5 грудня хтось підпалив машину місцевого журналіста. Медійник одразу звернувся до правоохоронців. На місце приїхали ще й пожежники.

Вогонь повністю пошкодив автомобіль марки Subaru Forester та частково автівку Volkswagen Beetle, що була припаркована неподалік. Двома машинами користувався журналіст.

Відкрили справу

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про умисне знищення чужого майна, шляхом підпалу. Тепер з'ясовують всі обставини.



Обгоріле авто журналіста / Фото поліції Закарпаття

Читайте також Рани були на обличчях, їх зашивали наживо: спогади випускників Богомольця про Революцію Гідності

День волонтера

Джерело: Офіс Президента

У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день добровольців задля економічного та соціального розвитку, тобто Міжнародний день волонтерів. Для України цей день є особливим, оскільки у час війни на Донбасі саме активна громадянська позиція волонтерів допомагає державі.

Президент Володимир Зеленський подякував волонтерам.

Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих,

– сказав глава держави.

Він наголосив, що наші люди завжди були чуйними до проблем та потреб інших. Однієї миті поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами. Зеленський під цією миттю мав на увазі 2014 рік та початок війни.



Зеленський вручив нагороди волонтерам / Фото ОП