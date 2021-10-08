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Смерть Антона Полякова

Источник: Полиция Киева

В Днепровском районе Киева обнаружили мертвым в такси нардепа и члена фракции "За Майбутнє" Антона Полякова. По результатам вскрытия, смерть парламентария наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Хронология событий

Как рассказал начальник полиции Киева Иван Выгивский, в вечер перед смертью нардеп употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. После гуляний нардеп якобы не хотел ехать домой, потому что поссорился с сожительницей.

Обратите внимание! В СМИ сообщили, что Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе. Впрочем, недавно они разошлись из-за какого-то бытового скандала.

Вместо того, чтобы поехать домой, парламентарий примерно 1,5 часа катался по улицам Киева со знакомым. Впоследствии мужчина предложил Антону Полякову поехать домой на такси. Тот без колебаний пересел в такси.

Позже авто с нардепом остановили правоохранители, ведь водитель такси нарушил правила дорожного движения. Патрульные, проверяя документы таксиста, увидели на заднем сиденье Полякова, который был в полулежачем состоянии.

На вопрос полицейских таксист ответил, что нардеп находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. После этого на место сразу же вызвали скорую. Медики пытались реанимировать Полякова дефибриллятором, но парламентарий умер.

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Несколько версий смерти Полякова

Выгивский сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий смерти народного депутата, в частности:

хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;

отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

По факту смерти нардепа открыли уголовное производство по статье 115 об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

Заседание Рады началось с минуты молчания

Нардепы начали заседание 8 октября с минуты молчания и чествования памяти Антона Полякова. Нардеп Анна Скороход, которая имела близкие отношения с Поляковым, потеряла сознание в Верховной Раде. Ее оперативно госпитализировали в больницу.

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В то же время известная скандалами нардеп Галина Третьякова написала во внутреннем чате "Слуги народа" о смерти Антона Полякова, что "одним врагом стало меньше". Многих ее коллег это выражение возмутило и они даже вышли из беседы.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Третьякова должна понести политическую ответственность. Первые решения на этот счет ее однопартийцы уже одобрили.

Подозрение Виктору Медведчуку

Источник: СБУ

Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и терроризме. Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

В чем обвиняют Медведчука

По данным следствия, после оккупации Донбасса Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, у ЮАР.

Именно при посредничестве Медведчука и состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии, как считает следствие, при содействии кума Путина организовали незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Следствие получило аудиозаписи, на которых якобы Медведчук общается по реализации незаконных схем с представителями российских властей.

Венедиктова отметила, что прокуроры будут просить взять под стражу Виктора Медведчука. В то же время альтернативу внесения залога сохранят. Его сумма составит миллиард гривен. Санкции предусматривают:

срок от 12 до 15 лет за решеткой;

или от 8 до 15 лет тюрьмы.

СБУ проверит причастность Порошенко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также заявил о проверке причастности к делу пятого президента Петра Порошенко и эксглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно,

– добавил он.

Баканов подчеркнул, что следствие продолжается, работают над вопросом объявления подозрения другим лицам.

Рассмотрение дела Геннадия Труханова

Источник: 24 канал

Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело Геннадия Труханова, чтобы выбрать для него меру пресечения по делу НАБУ. Но судьи не смогли за 1 день исследовать все их дела и объявили перерыв до понедельника, 11 октября.

Заседание продолжалось более 9 часов. Прокуратура доставила в суд 9 томов по делу, которые, по их мнению, полностью доказывают вину Геннадия Труханова. Зато мэр и двое его защитников, а именно Александр Микитенко и Александр Лысак, обстоятельства подозрения полностью отрицали.

В чем обвиняют Труханова

По мнению стороны обвинения, Геннадий Труханов и другие должностные лица горсовета были привлечены к преступной организации. Так, в течение 2016 – 2019 годов из-за их действий город потерял не менее 6 земельных участков и потратил из бюджета 131 миллионов гривен.

Прокуратура требовала для Труханова содержания под стражей с возможным залогом в размере 120 миллионов гривен. Вину, как подчеркивала прокуратура, подтверждают документы, которые были подписаны мэром Одессы или по его согласованию. А сумма залога вычислялась из личного состояния как мэра, так и его семьи.

Важно Где я возьму эти деньги, – Труханов о возможном аресте с залогом 120 миллионов

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в общем расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр города Геннадий Труханов и 15 других лиц.

Обвал многоэтажки в Грузии

Источник: Sputnik Грузия

В городе Батуми, что в Грузии, утром 8 октября обрушился многоэтажный жилой дом. Очевидцы сообщили, что перед падением здания прогремел взрыв. Под завалами оказалось много людей, в том числе и несовершеннолетние.

Предварительно, под завалами находятся 10 – 15 человек, среди которых – 4 ребенка. По меньшей мере 2 человека живы, они выходили на контакт и говорили по телефону со спасателями.

Что происходило на месте обвала дома: смотрите видео

Министр пояснил, что для спасения людей привлекли сотни спасателей. Но на месте трагедии не могут одновременно работать 100 -200 человек, поэтому их меняют. Также власти заверили, что делают все для быстрого результата, а именно:

привлекли технику;

мобилизовали подразделения МВД, мэрию и муниципальные службы.

Но быстро работать невозможно физически, ведь можно навредить. Наши спасатели работают профессионально, они убирают каждый камень и перекрытия максимально осторожно,

– заявил глава МВД.

Обратите внимание! Из-под завалов вытащили 6-летнего ребенка. Малыш был в машине, которую припарковали рядом с разрушившимся зданием.

По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия погибли люди. Однако их точное количество пока неизвестно.

Лауреаты Нобелевской премии мира

Источник: твиттер Нобелевской премии

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов. Ее вручили за "защиту свободы слова". Известно, что Ресса является филиппино-американской журналисткой, а Муратов – главный редактор российского оппозиционного издания "Новая газета".

Впечатляет! В 2021 году на премию претендовали 234 человека и 95 организаций. В списке были Алексей Навальный, Светлана Тихановская, Грета Тунберг, Джо Байден, Ангела Меркель и Билл Гейтс, а также эко-активисты и ВОЗ.

Муратов отреагировал на получение премии

Сам Муратов уже отреагировал на награду. Он сказал, что не ожидал такого решения Нобелевского комитета и "сбросил" звонок из Норвегии, как "нежелательный".

Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня здесь безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я считал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас пытаются репрессировать. Вот и все,

– заявил редактор.

Он добавил, что "будут пытаться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас угнетают, высылают из страны".

Ресса борется против насилия и авторитаризма власти

Мария Ресса является известной журналисткой, соучредителем и исполнительным директором онлайн-издания Rappler. Она также работала журналистом-расследователем на CNN в Юго-Восточной Азии.

Именно она бесстрашно способствовала информированию мира о кровопролитной кампании по борьбе с наркотиками, которую проводит президент Филиппин Родриго Дутерте.