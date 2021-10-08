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Смерть Антона Полякова

Джерело: Поліція Києва

У Дніпровському районі Києва виявили мертвим у таксі нардепа та члена фракції "За Майбутнє" Антона Полякова. За результатами розтину, смерть парламентаря настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Хронологія подій

Як розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський, у вечір перед смертю нардеп вживав алкоголь разом зі своїм знайомим. Після гулянь нардеп нібито не хотів їхати додому, бо посварився зі співмешканкою.

Зверніть увагу! У ЗМІ повідомили, що Анна Скороход і Антон Поляков жили разом. Втім, нещодавно вони розійшлися через якийсь побутовий скандал.

Замість того, щоб поїхати додому, парламентар приблизно 1,5 години катався вулицями Києва зі знайомим. Згодом чоловік запропонував Антону Полякову поїхати додому на таксі. Той без вагань пересів до таксі.

Пізніше авто з нардепом зупинили правоохоронці, адже водій таксі порушив правила дорожнього руху. Патрульні, перевіряючи документи таксиста, побачили на задньому сидінні Полякова, який був у напівлежачому стані.

На питання поліцейських таксист відповів, що нардеп перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Після цього на місце одразу ж викликали швидку. Медики намагалися реанімувати Полякова дефібрилятором, але парламентар помер.

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Кілька версій смерті Полякова

Вигівський повідомив, що правоохоронці розглядають кілька версій смерті народного депутата, зокрема:

хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;

отруєння невідомою речовиною: як самостійно, так і невідомою особою.

За фактом смерті нардепа відкрили кримінальне провадження за статтею 115 про умисне вбивство з позначкою "природна смерть".

Засідання Ради почалося з хвилини мовчання

Нардепи почали засідання 8 жовтня з хвилини мовчання і вшанування пам'яті Антона Полякова. Нардепка Анна Скороход, яка мала близькі стосунки з Поляковим, знепритомніла у Верховній Раді. Її оперативно госпіталізували до лікарні.

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Водночас відома скандалами нардепка Галина Третьякова написала у внутрішньому чаті "Слуги народу" про смерть Антона Полякова, що "одним ворогом стало менше". Багатьох її колег цей вислів обурив і вони навіть вийшли з бесіди.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Третьякова має понести політичну відповідальність. Перші рішення щодо цього її однопартійці вже схвалили.

Підозра Віктору Медведчуку

Джерело: СБУ

Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та тероризмі. Як заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, мовиться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

У чому звинувачують Медведчуку

За даними слідства, після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Саме за посередництва Медведчука і відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР.

Згодом, як вважає слідство, за сприяння кума Путіна організували незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Слідство отримало аудіозаписи, на яких нібито Медведчук спілкується з реалізації незаконних схем з представниками російської влади.

Венедіктова зазначила, що прокурори проситимуть взяти під варту Віктора Медведчука. Водночас альтернативу внесення застави збережуть. Її сума становитиме мільярд гривень. Санкції статей передбачають:

термін від 12 до 15 років за ґратами;

або від 8 до 15 років в'язниці.

СБУ перевірить причетність Порошенка

Глава Служби безпеки України Іван Баканов також заявив про перевірку причетності до справи п'ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

З огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо,

– додав він.

Баканов наголосив, що слідство триває, працюють над питанням оголошення підозри іншим особам.

Розгляд справи Геннадія Труханова

Джерело: 24 канал

Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу Геннадія Труханова, аби обрати для нього запобіжний захід у справі НАБУ. Але судді не змогли за 1 день дослідити всі тому справи та оголосили перерву до понеділка, 11 жовтня.

Засідання тривало понад 9 годин. Прокуратура доставила до суду 9 томів зі справи, які, на їх думку, повністю доводять провину Геннадія Труханова. Натомість мер та двоє його захисників, а саме Олександр Микитенко та Олександр Лисак, обставини підозри повністю заперечили.

У чому звинувачують Труханова

На думку сторони обвинувачення, Геннадій Труханов та інші посадовці міськради були залучені до злочинної організації. Так, упродовж 2016 – 2019 років через їх дії місто втратило щонайменше 6 земельних ділянок та витратило з бюджету 131 мільйон гривень.

Прокуратура вимагала для Труханова тримання під вартою з можливою заставою у розмірі 120 мільйонів гривень. Провину, як підкреслювала прокуратура, підтверджують документи, які були підписані мером Одеси або за його погодженням. А сума застави вираховувалася з особистих статків як мера, так і його сім'ї.

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Раніше Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у спільному розслідуванні НАБУ та САП про заволодіння земельними ділянками в Одесі. Серед фігурантів справи мер міста Геннадій Труханов і 15 інших осіб.

Обвал багатоповерхівки у Грузії

Джерело: Sputnik Грузия

У місті Батумі, що в Грузії, вранці 8 жовтня обвалився багатоповерховий житловий будинок. Очевидці повідомили, що перед падінням будівлі пролунав вибух. Під завалами опинилося багато людей, зокрема й неповнолітні.

Попередньо, під завалами перебувають 10 – 15 осіб, серед яких – 4 дитини. Щонайменше 2 людини живі, вони виходили на контакт та говорили телефоном з рятувальниками.

Що відбувалося на місці обвалу будинку: дивіться відео

Міністр пояснив, що для порятунку людей залучили сотні рятувальників. Та на місці трагедії не можуть одночасно працювати 100 –200 чоловік, тож їх міняють. Також влада запевнила, що роблять все для швидкого результату, а саме:

залучили техніку;

мобілізували підрозділи МВС, мерію та муніципальні служби.

Та швидко працювати неможливо фізично, адже можна нашкодити. Наші рятувальники працюють професійно, вони прибирають кожен камінь і перекриття максимально обережно,

– заявив глава МВС.