Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, россияне могут обратить ситуацию внутри своей страны против Украины.

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Свои против своих же

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что существует несколько версий событий. В частности, одно из официальных звучит из уст Ильи Пономарева – бывшего депутата Госдумы. В то же время отовсюду льются заявления о том, что на Белгородщине спокойно, а вся информация – фейки.

Впрочем, в приграничной области России действительно звучит сирена, слышны взрывы и летают беспилотники, так что все, что происходит там – правда.

Не исключаю, что это вариант информационно-психологической операции со стороны пока не понятных мне структур,

– объяснил он.

Вероятно, это такой бумеранг Владимиру Путину за его высказывания о шахтерах, внезапно купивших танки в магазинах и начавших воевать. Теперь же в рядах легиона "Свобода России" исключительно российские военнопленные и военные, которые перешли на украинскую сторону, то есть исключительно выходцы из России.

Борис Тизенгаузен рассказал, о чем могут свидетельствовать события на Белгородщине: смотрите видео

Что упустила Россия

Политтехнолог отметил, что вероятность того, что события в Белгороде спланированы самими россиянами, является маленькой.

Во-первых, такая акция наносит удар по репутации российской армии и спецслужб, потому что граница дырявая. Во-вторых, в духе россиян завершить похожую операцию жертвами среди мирного населения,

– подчеркнул он.

Впрочем, россиянам не стоит расслабляться, потому что беда к ним может прийти достаточно быстро и с большим количеством жертв среди мирного населения.

"Нам не жалко. Столько беды, сколько они нам сделали – теперь отхлебните и вы!" – добавил Тизенгаузен.

Украинцы в полной мере настрадались от россиян, поэтому соболезнования к этому кровавому народу лишние.

Чем события в России опасны для Украины

Борис Тизенгаузен рассказал, что ситуация в Белгороде – это еще и удар по престижу и ФСБшникам, которые должны осуществлять контроль за границей.

Идет конфронтация одних силовиков с другими, чтобы дискредитировать друг друга или использовать эту ситуацию потом,

– предположил он.

Впрочем, есть важный момент – то, что россияне могут использовать эту ситуацию в свою пользу, действуя по спланированному сценарию, выдавая свои преступления за преступления украинцев.

"Мы не русские, не террористы и не сражаемся с мирным населением, заложников не берем, детей не расстреливаем. Кто же на самом деле будет знать, если действительно легион зашел и вышел потом, кто там кого расстрелял потом?" – добавил он.

По всей вероятности, Россия хочет подорвать доверие Запада к Украине с целью препятствования получению украинской стороной дальнобойных ракет.

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