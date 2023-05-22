Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, росіяни можуть обернути ситуацію всередині своєї країни проти України.
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Свої проти своїх же
Борис Тизенгаузен наголосив, що наразі існує декілька версій подій. Зокрема, одна із офіційних звучить із вуст Іллі Пономарьова – колишнього депутата Держдуми. Водночас звідусіль линуть заяви про те, що на Бєлгородщині спокійно, а вся інформація – фейки.
Втім, у прикордонній області Росії дійсно звучить сирена, чути вибухи та літають безпілотники, тож все, що відбувається там – правда.
Не виключаю, що це варіант інформаційно-психологічної операції з боку поки не зрозумілих для мене структур,
– пояснив він.
Ймовірно, це такий бумеранг Владіміру Путіну за його висловлювання про шахтарів, які раптово купили танки в магазинах і почали воювати. Тепер же у лавах легіону "Свобода Росії" виключно російські військовополонені та військові, які перейшли на бік України, тобто виключно вихідці з Росії.
Борис Тизенгаузен розповів, про що можуть свідчити події на Бєлгородщині: дивіться відео
Що проґавила Росія
Політтехнолог зазначив, що вірогідність того, що події у Бєлгороді є спланованими самими росіянами є маленькою.
По-перше, така акція завдає удару по репутації російської армії та спецслужб, бо кордон дірявий. По-друге, у дусі росіян завершити схожу операцію жертвами серед мирного населення,
– наголосив він.
Втім, росіянам не варто розслаблятися, бо біда до них може прийти доволі швидко й з великою кількістю жертв серед мирного населення.
"Нам не шкода. Стільки біди, скільки вони нам зробили – тепер сьорбніть і ви!" – додав Тизенгаузен.
Українці сповна настраждалися від росіян, тож співчуття до цього кривавого народу зайві.
Чим події у Росії небезпечні для України
Борис Тизенгаузен розказав, що ситуація у Бєлгороді – це ще й удар по престижу та ФСБшниках, які повинні здійснювати контроль за кордоном .
Йде конфронтація одних силовиків із іншими, щоб дискредитувати один одного або щоб використати цю ситуацію потім,
– припустив він.
Втім, є важливий момент – те що росіяни можуть використати цю ситуацію на свою користь, діючи за спланованим сценарієм, видаючи свої злочини за злочини українців.
"Ми не росіяни, не терористи і не воюємо із мирним населеннями, заручників не беремо, дітей не розстрілюємо. Хто ж насправді буде знати, якщо дійсно легіон зайшов і вийшов потім, хто там кого розстріляв потім?" – додав він.
Цілком вірогідно, що Росія хоче підірвати довіру Заходу до України з метою перешкоджання отримання українською стороною далекобійних ракет.
Ситуація в Бєлгородській області: останні новини
- Росіяни традиційно звинуватили у подіях на Бєлгородщині "українські ДРГ", проте Україна відкидає подібні звинувачення. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російські добровольці створюють так звану "смугу безпеки" для захисту цивільних українців.
- Стало відомо, що росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області.
- Начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до російських військових. Він закликав їх здатися. Самі ж добровольці запевняють, що не чіпатимуть цивільних.