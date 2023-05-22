Направление неприкрыто: Свитан предположил, какова цель событий в Белгородской области
В Белгородской области 22 мая ознаменовалось неоднозначными событиями. В ГУР МО заявили о проведении операции легионом "Свобода России" и Российским добровольческим корпусом с целью создания "полосы безопасности".
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, россиянам не помогли никакие оборонительные постройки.
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Почему выбрали именно Белгородщину
Роман Свитан подчеркнул, что в России нет линии фронта по трем областям: Белгородской, Курской и Брянской.
Край напуганных идиотов – это эти три области с российской стороны в Москву,
– добавил он.
По его мнению, это направление выбрано достаточно взвешенно и правильно, учитывая, что от Брянщины недалеко до Москвы – центра принятия решений.
Если добровольцы дойдут до столицы России, то там произойдет арест людей, которые давали приказы о нападении на Украину, и решение вопросов постимперской жизни государственных новообразований, на которые и распадется Россия.
"Сейчас мы в начале этого этапа: они выполняют задачу формирования запасов военной амуниции", – подчеркнул военный эксперт.
Пока россияне лишь обрастают мышцами, которые потом будут только укрепляться.
Роман Свитан рассказал, почему под удар попала Белгородская область: смотрите видео
Как будут действовать россияне дальше
Роман Свитан добавил, что россияне уже опрокинули две бригады Главного разведывательного управления Минобороны и Генштаба России противодействовать движению российских частей в сторону столицы. Речь идет о около 5 тысячах человек. Впрочем, возможно, их численность будет увеличиваться.
Если это движение будет массовым, то россиянам придется опрокидывать части с линии фронта на это направление.
– убежден он.
Пока о любых прогнозах пока говорить рано.
Новости Белгородщины
- Подразделение Российского добровольческого корпуса 22 мая пересекло границу с Россией и начало освобождение населенных пунктов в приграничной Белгородской области.
- К этой "миссии" присоединился и легион "Свобода России". Благодаря совместным усилиям им удалось уничтожить пограничный пункт ФСБ России е и уволить три населены и пункты на границе.
- Россияне в панике и уже объявили о план "Эдельвейс" и собираются "искать" диверсантов.