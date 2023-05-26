Это было прямое попадание, никаких военных объектов не было: в ОВА объяснили мотивы удара в Днепре

Российские оккупанты нанесли удар по больнице Днепра сознательно атаковав гражданскую инфраструктуру. Рядом больницы, куда попала вражеская ракета, нет ни одного военного объекта.

Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской ОВА во время разговора с журналистами на месте событий, информирует 24 Канал. Целью оккупантов – было мирное население.

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Это было попадание ракетой, поразившей цель – клиническую больницу. Рядом ни один военный объект. Осмотритесь: стадион, дома с разбитыми окнами, ветклиника – все, что мы видим, ни на одном военном объекте, мирное население,

– отметили в ОВА.

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Также мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что медучреждение, в которое сегодня попали оккупанты – это бывшая городская поликлиника №1 Днепровского горсовета. Сейчас это филиал больницы скорой помощи, там работали с пациентами с психическими заболеваниями. Прием вели на третьем и первом этаже.

Кроме того, ранее на втором этаже здания жили внутриперемещенные лица с временно оккупированных территорий. Филатов выразил надежду, что ВПЛ на момент удара уже выехали из здания.

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