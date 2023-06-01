Не всем хватает сил дочитать: в Харькове открыли выставку, посвященную детям, которых убила Россия

В Харькове по случаю Дня защиты детей открыли выставку, посвященную детям, погибшим в результате войны России против Украины. Выставка содержит истории двух десятков детей, убитых Россией.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, в скором времени выставку можно будет увидеть также в Киеве, Полтаве, Днепре и других городах Украины.

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Истории, от которых трудно сдерживать слезы

Организатором выставки является платформа памяти "Мемориал". Это их вторая выставка в Харькове. Первая была посвящена женщинам, потерявшим своих мужчин на войне. В целях безопасности она функционирует в метро и посвящена потерянному детству – деткам, погибшим в Украине, из-за войны и российской агрессии.

Люди, идущие через подземку, останавливаются, читают. Не у всех хватает сил дочитать – это очень тяжело. Все истории написаны от первого лица, будто сам ребенок пишет о себе,

– сообщила Черненко.

На выставке размещено около двух десятков историй детей, которые олицетворяют уже около полтысячи убитых Россией детей в Украине. Только в Харьковской области погибли 76 детей, а 223 ребенка были ранены. Истории посвящены детям из разных городов и сел, всех областей Украины, подростки и младенцы, а также те, кто даже не успел родиться.

"Я такая же мать этих детишек, который уже нет в живых. Я очень хочу, чтобы мы победили, и наша родная земля осталась с нами. Чтобы каждый сантиметр, миллиметр был наш. Те подлецы, которые убили наших детей, чтобы они ответили за свои преступления", – рассказала харьковчанка Светлана.

Как Россия убивает наших детей