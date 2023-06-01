Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, незабаром виставку можна буде побачити також у Києві, Полтаві, Дніпрі та в інших міста України.

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Історії, від яких важко стримувати сльози

Організатором виставки є платформа пам’яті "Меморіал". Це їхня друга виставка у Харкові. Перша була присвячена жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні. В цілях безпеки, вона функціонує у метро і присвячена втраченому дитинству – діткам, які загинули в Україні, через війну і російську агресію.

Люди, які йдуть через підземку, зупиняються, читають. Не у всіх вистачає сил дочитати – це дуже важко. Всі історії написані від першої особи, ніби сама дитина пише про себе,

– повідомила Черненко.

На виставці розміщено близько двох десятків історій дітей, які уособлюють вже майже півтисячі вбитих Росією дітей в Україні. Лише у Харківській області загинуло 76 діток, а 223 дитини було поранено. Історії присвячені дітям з різним міст та сіл, усіх областей України, підлітки та немовлята, а також ті, хто навіть не встиг народитися.

"Я така сама мати цих діточок, який вже немає в живих. Я дуже хочу, щоб ми перемогли й наша рідна земля залишилась з нами. Щоб кожен сантиметр, міліметр був наш. Ті падлюки, які вбили наших дітей, щоб вони відповіді за свої злочини", – розповіла харків’янка Світлана.

Як Росія вбиває наших дітей