Дітей ушпиталили. Про це розповів заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Олег Кушнірук.

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Серед постраждалих маленькі діти

Внаслідок ракетного удару по поліклініці у Дніпрі отримала поранення 31 людина. П'ятнадцять постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

16 ушпиталили. З них двоє дітей 2017 та 2020 року народження,

– зазначив Олег Кушнірук.

Зауважимо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що відомо про 32 постраждалих. Ще двоє людей загинули.

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