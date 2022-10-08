Чтобы начать устранение Путина: некоторым в России выгоден подрыв Крымского моста

Взрывы на Крымском мосту радуют украинцев, но есть вероятность, что не только для нас это полезная возможность. Ситуация складывается так, что на фоне мобилизации Всероссийский центр общественного мнения, не далекий от Кремля, предоставлял информацию, что россиян в первую очередь сейчас волнует мобилизация и ее последствия.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что это означает, что градус напряжения в результате мобилизации, продолжения войны, того, что Россия постоянно получает только поражение – растет.

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"И понятно, что в перспективе, большое количество мобилизованных могут уйти в другую сторону – это было уже в 1917 году, когда военные Российской Империи развернули оружие", – предполагает Мусиенко.

По словам специалиста, некоторые в России это понимают, ну и плюс в России видят, что как только Путин громче заявляет об угрозе ядерной войны и тому подобное, то, очевидно, не всем найдется место в бункере.

Кому выгодны взрывы на Крымском мосту: смотрите видео

Дискредитация самого Путина, вероятно, выгодна ФСБ

На мой взгляд, начинаются процессы, ведущие к тому, что дискредитация войны и самого Путина, может привести к уменьшению градуса напряжения,

– говорит Мусиенко.

Но с другой стороны, ситуация со взрывами в Крыму может позволить Путину еще раз выйти и заявить о новом ядерном шантаже, этого тоже не можем исключать.

Александр Мусиенко говорит – мы точно знаем, что последствия взрывов очень полезны и приятны для нас – 75% обеспечения россиян идет из Крыма, а сейчас эта цепочка сорвана.

"Возможно, кто-то из окружения Путина стремится к этому срыву, чтобы начать процессы по смещению кремлевского диктатора с должности", – резюмирует он.

На Крымском мосту были взрывы: коротко