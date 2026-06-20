В Крыму оккупанты усилили патрулирование побережья из-за опасений новых ударов и высадки десанта, – "Атеш"

Во временно оккупированном Крыму резко увеличили количество патрулей и наблюдательных постов вдоль морского побережья. Это связано с усилением атак дронов и опасениями российского командования.

Об этом партизанское движение"Атеш" сообщило на своём Telegram-канале.

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Что известно об усилении активности оккупантов в Крыму?

По информации "Атеш", усиление дежурств подразделений "БАРС" связано с ростом количества ударов беспилотников по территории полуострова. Российское командование пытается усилить прикрытие позиций противовоздушной обороны и предотвратить возможные атаки на расчеты ПВО.

В то же время среди личного состава распространяются различные версии причин такого усиления. По словам военных, передавших информацию партизанскому движению, часть личного состава обсуждает возможность высадки украинских сил с моря, хотя официально это не подтверждается.

Также отмечается, что из-за отсутствия четких разъяснений со стороны командования среди военных активно распространяются слухи, которые влияют на моральный дух подразделений. По словам источников, в части ожидают возможных новых ударов со стороны Сил обороны Украины.

Движение "Атеш" заявляет, что продолжает фиксировать новые позиции российских патрулей вдоль крымского побережья и передавать соответствующую информацию украинским силам.

Напомним, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что разговоры россиян о возможном украинском десанте в Крыму являются элементом информационного нагнетания и оправданием усиления оккупационных структур.

По его словам, реальная стратегия деоккупации полуострова заключается не в высадке войск, а в постепенном уничтожении российской логистики и изоляции Крыма как транспортного узла. Он подчеркнул, что удары по мостам и транспортным маршрутам уже затрудняют снабжение российских войск и вынуждают оккупантов перестраивать логистику. Сам Крым, по этой логике, должен превратиться для России в "остров", изолированный от основных направлений снабжения фронта.

Братчук также подчеркнул, что на фоне плотной ПВО и современных средств поражения идея десантной операции выглядит нереалистичной. Вместо этого, по его словам, продолжается системная работа по демилитаризации полуострова, в частности посредством ударов по военным объектам и критической инфраструктуре, что постепенно ослабляет российские позиции в Крыму.