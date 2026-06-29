На Крымском мосту не просто так образовались огромные пробки: есть сразу несколько причин

Западные СМИ сообщают, что рейтинг Путина упал до минимума с 2022 года. Удары по Крыму и Москве дают о себе знать. Российские туристы покидают полуостров, на Керченском мосту образовались пробки.

Комментируя ситуацию в Крыму, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью 24 Каналу предположил, что пробки на выезде с оккупированного полуострова могут быть специально созданы Россией за счет медленной работы ее пунктов досмотра, чтобы использовать гражданский транспорт в качестве щита от дроновых атак СОУ.

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На Крымском мосту километровые очереди

Бывший глава МИД Украины также не исключает, что значительный поток транспорта из Крыма может быть и неконтролируемым процессом, ведь в сети множество видео от россиян, как они бегут и вывозят своих родственников с полуострова. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что пробки образовались из-за большого количества людей, внезапно пожелавших уехать с полуострова, ведь население напугано.

Это понятно, ведь над головой постоянно что-то летает и взрывается. К тому же нет света, воды, некоторых продуктов. Поэтому пока есть возможность, им нужно куда-то уезжать. Идет хаотичный процесс,

– озвучил Огрызко.

Полное интервью Владимира Огрызко: смотрите в видео

Бывший глава украинского МИД пояснил, что на границе с Россией тех, кто выезжает из Крыма, тщательно проверяют, поэтому на это уходит немало времени. Россияне опасаются, что в этих очередях могут оказаться люди, которые едут на территорию страны-агрессора с определенными целями во благо Украины.

Это прекрасный способ отправить людей на пока что российскую территорию, чтобы сделать ее не российской. Это традиционная практика спецслужб, которые используют такие лазейки для того, чтобы заниматься своей довольно интересной деятельностью. Возможно, именно поэтому проверяют всех, боятся, чтобы такие лица вдруг не въехали в Россию,

– предположил Огрызко.

Подводя итог, экс-министр иностранных дел подчеркнул, что причин километровых очередей автотранспорта на Крымском мосту совпало несколько, но все они в пользу Украины. Владимир Огрызко убежден, что россияне, бегущие с полуострова (некоторые испуганные и со слезами на глазах), должны ощутить последствия своей неадекватной позиции, когда они не интересовались политикой и думали, что смогут наслаждаться летним сезоном на чужой земле.