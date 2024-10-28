"Накрыли бы город куполом": какие новые репрессии применяют россияне в Мариуполе

На оккупированных территориях россияне применяют новые репрессии в отношении гражданских людей. Так, во многих районах и городах оккупанты проводят чистки для вербовки населения, осуществляют допросы и обыски.

Враг пытается всю эту информацию скрыть, поэтому делает невозможным любую фиксацию своих действий. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты также проводят агрессивный рекрутинг и обманом отправляют людей на линию фронта.

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Новые репрессии в Мариуполе

По словам советника городского головы, в Приморском районе Мариуполя россияне останавливали практически всех людей, фактически признавая, что ничего не могут сделать с сопротивлением людей. Оккупанты прибегают ко всем мерам, которые делают невозможным фиксацию этих вербовки, ведь им не нравится широкая осведомленность, которая есть в городе.

Россияне очень бы хотели "накрыть город куполом", чтобы не происходила утечка информации. Это касается и передвижения военной техники, и тренировок и полигонов. Всю информацию они пытаются закрыть,

– подчеркнул Андрющенко.

Такие чистки уже больше стали методом запугивания людей, а чем действием для определенного результата. У оккупантов, по словам советника городского головы, в таких случаях уже есть настоящая агония.

Например, в самом Мариуполе оккупанты осуществляли уже несколько внезапных чисток, которые касались всех. Частично враг это делает ночью. Недавно была такая чистка в Центральном районе, где, к счастью, обошлось без арестов и задержаний.

Это россияне делают для галочки, чтобы что-то сделать. Однако люди к этому уже приспособились. Горожане уже даже не рассказывают определенную информацию по телефонам, только при встрече, понимая, что почти все прослушивается. Это тотальный террор, который бушует в Мариуполе с начала оккупации,

– отметил он.

Андрющенко также рассказал, что гораздо хуже ситуация в районе от Мариуполя до Бердянска и в самом Бердянске, ведь чистки там сейчас только начинаются и они могут принести определенный результат. Недавно россияне провели их в Ялте, Юрьевке и многих других населенных пунктах.

Там была капитальная зачистка, россияне перекрывали движение, запрещали въезд и выезд из сел. Были двойные обходы, обыски и допросы. Людей, которые активно вовлечены в сопротивлении, к счастью, эта судьба миновала. Однако есть информация, что это будет продолжаться,

– отметил советник городского головы.

Усиление мобилизационных процессов

Мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях тоже усиливаются. Принудительного преследования мужчин нет, но россияне осуществляют агрессивный рекрутинг и имеют масштабную призывную кампанию для молодежи.

Заметьте! Россияне в Мариуполе активно набирают школьников в так называемую "юношескую армию", к которой с начала сентября уже присоединилось 30 учеников. Общее количество участников "юнармии" составляет 300 человек, многие люди присоединяются из-за отсутствия других вариантов.

Оккупанты рассказывают о "преимуществах" и обещают, что люди будут или работать в тылу, или будут водителями. Зато потом они оказываются на линии фронта.

Андрющенко добавил, что, к сожалению, люди уже научились к жизни в оккупации. Россияне очень плотно пропагандируют мнение, что оккупированные территории являются глубоким тылом. Люди привыкают к относительно мирной и спокойной жизни там, начинают верить обманчивым предложениям от россиян по мобилизации.

Обратная информация назад почти не просачивается, то есть люди оказываются на линии фронта после подписания контракта, а узнают об этом мариупольцы в основном после того, как мы узнаем, что кто-то попал в плен. Если пропал кто-то без вести или погиб на фронте, эта информация просто вообще будет недоступна,

– сказал он.