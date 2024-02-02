Немецкий телеканал снял скандальный репортаж в оккупированном Мариуполе: МИД требует объяснений

Немецкий телеканал ZDF снял репортаж о "функционировании" Мариуполя во время российской оккупации. Мол, "жизнь налаживается", а большинство мариупольцев якобы пророссийские.

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Кёрпер, который возглавляет московское бюро, снял репортаж в Мариуполе, исказив картину.

Смотрите также Пополняют свои потери, – Андрющенко рассказал, где россияне создали тренировочный комплекс

Что наснимал немецкий журналист

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Кёрпер, который возглавляет московское бюро, снял репортаж в Мариуполе. Он рассказывал о жизни в оккупированном городе, исказив картину.

Он заявил, что большинство жителей города настроены пророссийски. Он также рассказывает, что город якобы отстраивается, но не указывает, что он был разрушен российским вторжением.

По его словам, "город функционирует, работают магазины и рестораны", а также якобы есть отопление, горячая вода и интернет.

Однако есть и то, в чем он не соврал – оккупированный город заселяется россиянами.

МИД требует объяснений

Представитель МИД в твиттере (ранее X) Олег Николенко заявил, что визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине,

– сказал Николенко.

Отметим, что для оккупантов сейчас очень важно показать, что они якобы строят инфраструктуру, но на мирных жителей города им плевать. Также известно, что они хотят выселить всех коренных мариупольцев из центра города, чтобы заселить российских граждан.

Кроме этого, российские захватчики взялись активно пропагандировать свои идеи среди школьников и студентов Мариуполя, ведь их легче "промыть". Старшее поколение лучше помнит, как развивался украинский город на берегу Азовского моря.