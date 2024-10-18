Украина призвала Международную морскую организацию прибыть в Одессу: в ВМС объяснили цель

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международную морскую организацию срочно направить международную мониторинговую миссию в порты Одессы. Россияне пытаются исказить новости об атаках Одессы, вбрасывая в информационное пространство новости об обстрелах именно на военной инфраструктуры.

Именно для объективности и проверки информации Украина и призвала организацию прибыть в город. Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, отметив, что россияне не прекращают атаковать Одесскую область.

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Украина призвала Международную морскую организацию прибыть в Одессу

Представитель ВМС объяснил, что украинцы понимают и знают события, которые происходят в Украине, ведь они являются участниками всех событий. Россияне тоже осознают и знают, что они делают. Зато миру это все нужно доказывать.

Мир, будучи в стороне, может требовать объективного контроля, ведь есть наша позиция, а есть позиция россиян. Сейчас в инфопространстве продолжается борьба за "умы",

– отметил Плетенчук.

После обстрелов Одессы россияне сразу вбрасывают тезисы, что они били по военным объектам и работали по военной инфраструктуре. Учитывая, как Россия представлена в западном медиапространстве, рядовой читатель новостей может воспринять их ложь за правду.

Представитель ВМС отметил, что важно понимать. что партнеры Украины являются демократическими странами, где общественное мнение и отношение их граждан к войне имеют значение.

Поэтому объективная информация важна, нужно, чтобы она исходила от наших партнеров, не только от нас. Мы тоже все фиксируем, собираем информацию и передаем. Мы открыты к диалогу. Однако, пожалуй, лучше, чтобы это делали представители других стран,

– подчеркнул Плетенчук.

Россияне осуществляют обстрелы Одессы постоянно, этого обстрелы стали активнее, но в корне ни ситуации, ни тактики врага не изменили. Страна-агрессор обстреливала портовую инфраструктуру Одесской области даже во время действия зернового соглашения, которое также подписали.

К слову, 14 октября российские оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой, ударив по прифронтовой инфраструктуре, повредив гражданские суда. В результате обстрела один человек погиб, восемь получили ранения.