Саме для об'єктивності та перевірки інформації Україна й закликала організацію прибути до міста. Про це 24 Каналу розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, зауваживши, що росіяни не припиняють атакувати Одещину.

Дивіться також Чому Росія б'є по цивільних суднах, пришвартованих в портах України: в ISW назвали причини

Україна закликала Міжнародну морську організацію прибути до Одеси

Речник ВМС пояснив, що українці розуміють та знають події, які відбуваються в Україні, адже вони є учасниками всіх подій. Росіяни теж усвідомлюють та знають, що вони роблять. Натомість світу це все потрібно доводити.

Світ, будучи осторонь, може вимагати об'єктивного контролю, адже є наша позиція, а є позиція росіян. Зараз в інфопросторі триває боротьба за "розуми",

– зауважив Плетенчук.

Після обстрілів Одеси росіяни одразу вкидають тези, що вони били по військових об'єктах та працювали по військові інфраструктурі. Враховуючи, як Росія представлена у західному медіапросторі, пересічний читач новин може сприйняти їхню брехню за правду.

Речник ВМС наголосив, що важливо розуміти. що партнери України є демократичними країнами, де суспільна думка та ставлення їхніх громадян до війни мають значення.

Тому об'єктивна інформація є важлива, потрібно, щоб вона виходила від наших партнерів, не лише від нас. Ми теж все фіксуємо, збираємо інформацію та передаємо. Ми відкриті до діалогу. Однак, мабуть, краще, щоб це робили представники інших країн,

– підкреслив Плетенчук.

Росіяни здійснюють обстріли Одеси постійно, цього обстріли стали активнішими, але докорінно ні ситуації, ні тактики ворога не змінили. Країна-агресорка обстрілювала портову інфраструктуру Одещини навіть під час дії зернової угоди, яку також підписали.

До слова, 14 жовтня російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою, вдаривши по прифронтовій інфраструктурі, пошкодивши цивільні судна. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, вісім отримали поранення.