Россия ударила по Институту связи в Полтаве: к расследованию присоединится Минобороны
Источник:Минобороны
Россия посреди дня ударила двумя баллистическими ракетами по Полтаве. К сожалению, в результате атаки много погибших и раненых.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что по состоянию на 17:51 3 сентября уже 49 погибших и 219 раненых. На месте продолжались поисково-спасательные работы.
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Как Минобороны присоединится к расследованию трагедии
Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию – российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице.
Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны... Мои искренние соболезнования семьям погибших,
– заявил министр обороны Рустем Умеров.
Он добавил, что сегодняшние события в Полтаве – это очередное доказательство жестокости российского террора.
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Кстати, Владимир Зеленский заявил, что оккупанты частично разрушили Институт связи. Говорится, вероятно, о Полтавском военном институте связи.
Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что построений в момент удара по Институту связи в Полтаве не было.