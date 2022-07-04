"Все как у Орвела": в Москве ФСБ задержала мужчину, который перевел деньги на "Повернись живим"

Российский театр абсурда обрастает новыми измерениями. Совсем скоро будет трудно придумать историю о давлении на людей, которая не была бы реальностью в России.

Большинство российских граждан поддерживают войну России с Украиной, а пассивное меньшинство боится выходить на протесты. Есть и единичные случаи поддержки Украины. которые сразу получают огласку из-за неадекватной реакции оккупантов.

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Задержание россиянина за донат фонду "Повернись живим"

Российские фсб-шники похвастались "бешеной спецоперацией". Прилагая невероятные усилия, они обнаружили жителя Москвы, который сделал перевод денег для фонда "Повернись живим".

Реакция спецслужб оккупантов не заставила себя ждать – в квартиру мирного безоружного мужчины приехала целая группа спецназовцев. Как-то странно, что ФСБ не придумала привлечь к этой операции танки и вертолеты.

Москвича, который задонатил "Повернись живим", отпустили "с предостережениями". Впрочем, совсем скоро он сможет радоваться, что сделал хоть какой-то вклад в победу Украины и крах путинского режима.

Война России с Украиной: последние новости

У российских оккупантов уже начались большие проблемы с похоронами своих солдат. Безумных потерь они признавать не собираются, поэтому большинство тел не передают родным, а хоронят сами, записывая их к "пропавшим без вести".

На Запорожье РСЗО HIMARS уже активно уничтожают россиян. Генштаб показал эффективную работу установки, которая позволит переломить ход сражения.

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