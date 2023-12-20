Великое искусство врать так, чтобы человеку, не в контексте, сказанное звучало логически, но все было с точностью наоборот. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя выступление Путина в коллегии минобороны России.
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Путин стал увереннее говорить на публичных выступлениях
Тизенгаузен отметил, что риторика Путина "переждать Запад" дает определенные плоды. В 2022 году российский президент вообще не проводил пресс-конференции. А уже на второй год великой войны "развалился" на стуле и четыре часа болтал об абсурдных вещах. Вновь повторив шаблонную риторику о войне в Украине, обвинив НАТО и Запад в посягательстве на границы России.
К примеру, на итогах года 19 декабря с украинским президентом Владимиром Зеленским поднимались важные вопросы:
- усиление обороны;
- какого оружия не хватает;
- о производстве дронов в Украине;
- блокаду границы с Польшей;
- процесс обмена военнопленными и т.д.
Учитывая это, Путин действительно может окрылиться и так бойко выступать. Он видит, что введенные санкции удается обойти и обыграть Европу. У него есть верные "собаки" в лице того же премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, если нужно, заблокирует любую инициативу или санкции от ЕС для России. Также помогают Китай и Турция, занимающая серьезное место в товарообороте с Россией.
"Путин стал нормально чувствовать себя. К сожалению, внимание к войне ослабевает по естественным причинам: если долго показывать войну, все устают. Так было с Сирией и любой другой войной. Нам будет все труднее, но у нас есть серьезные партнеры", – подытожил Борис Тизенгаузен.
Абсурдные заявления Путина на коллегии минобороны России
- Владимир Путин во вторник, 19 декабря, на расширенном заседании коллегии минобороны России с участием главы ведомства Сергея Шойгу заявил, что российская оборонная промышленность отреагировала на войну в Украине быстрее Запада. Он также сказал, что Россия не собирается отказываться от целей так называемой "СВО".
- Также глава Кремля в очередной раз использовал концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать вторжение в Украину по идеологическим мотивам. Тогда Путин говорил о южанах и востоке Украины, заявив, что они имеют "историческую, культурную и языковую связь с Россией".
- Российский президент озвучил, что намерен вооружить оккупационную армию "боевыми лазерами" и работами со "искусственным интеллектом". А все потому, что вроде бы "второй армии мира" нужны "перспективные виды вооружения".
- В свою очередь, Сергей Шойгу заявил, что, несмотря на санкции, Россия производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО. Как будто страна-террорист увеличила производство танков в 5,6 раза с начала так называемой "СВО" и заложила 7000 квадратных километров минных полей по линии фронта в две тысячи километров.