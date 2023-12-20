Великое искусство врать так, чтобы человеку, не в контексте, сказанное звучало логически, но все было с точностью наоборот. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя выступление Путина в коллегии минобороны России.

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Путин стал увереннее говорить на публичных выступлениях

Тизенгаузен отметил, что риторика Путина "переждать Запад" дает определенные плоды. В 2022 году российский президент вообще не проводил пресс-конференции. А уже на второй год великой войны "развалился" на стуле и четыре часа болтал об абсурдных вещах. Вновь повторив шаблонную риторику о войне в Украине, обвинив НАТО и Запад в посягательстве на границы России.

К примеру, на итогах года 19 декабря с украинским президентом Владимиром Зеленским поднимались важные вопросы:

усиление обороны;

какого оружия не хватает;

о производстве дронов в Украине;

блокаду границы с Польшей;

процесс обмена военнопленными и т.д.

Учитывая это, Путин действительно может окрылиться и так бойко выступать. Он видит, что введенные санкции удается обойти и обыграть Европу. У него есть верные "собаки" в лице того же премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, если нужно, заблокирует любую инициативу или санкции от ЕС для России. Также помогают Китай и Турция, занимающая серьезное место в товарообороте с Россией.

Заметьте! Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро после того, как ранее воздержался при принятии решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

"Путин стал нормально чувствовать себя. К сожалению, внимание к войне ослабевает по естественным причинам: если долго показывать войну, все устают. Так было с Сирией и любой другой войной. Нам будет все труднее, но у нас есть серьезные партнеры", – подытожил Борис Тизенгаузен.

Абсурдные заявления Путина на коллегии минобороны России