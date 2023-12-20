Велике мистецтво брехати так, щоб людині, яка не в контексті, сказане звучало логічно, але все було з точністю навпаки. Такими думками з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, коментуючи виступ Путіна на колегії міноборони Росії.
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Чому Путін став впевненіше говорити на публічних виступах
Тизенгаузен зауважив, що риторика Путіна "перечекати Захід" дає певні плоди. У 2022 році російський президент взагалі не проводив пресконференції. Натомість на другий рік великої війни "розвалився" на стільці й чотири години базікав про абсурдні речі. Знову повторивши шаблонну риторику про війну в Україні, звинувативши НАТО та Захід в посяганні на кордони Росії.
До прикладу, на підсумках року 19 грудня з українським президентом Володимиром Зеленським підіймалися важливі запитання:
- посилення оборони;
- якої зброї не вистачає;
- про виробництво дронів в Україні;
- блокаду кордону з Польщею;
- процес обміну військовополоненими та інше.
З огляду на це, Путін дійсно може окрилитися й так жваво виступати. Він бачить, що запроваджені санкції вдається обійти та обіграти Європу. У нього є вірні "собаки" в обличчі того ж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, якщо потрібно, то заблокує будь-яку ініціативу чи санкції від ЄС для Росії. Також допомагають Китай та Туреччина, яка займає серйозне місце в товарообігу з Росією.
"Путін став нормально почуватися. На жаль, увага до війни слабшає через природні причини: якщо довго показувати війну, всі втомлюються. Так було з Сирією та будь-якою іншою війною. Нам буде дедалі важче, але ми маємо серйозних партнерів", – підсумував Борис Тизенгаузен.
Абсурдні заяви Путіна на колегії міноборони Росії
- Владімір Путін у вівторок, 19 грудня, на розширеному засіданні колегії міноборони Росії з участю очільника відомства Сєргєя Шойгу заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. Він також сказав, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої "СВО".
- Також очільник Кремля вкотре використав концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати вторгнення в Україну з ідеологічних мотивів. Тоді Путін говорив про жителів Півдня та Сходу України, заявивши, що вони мають "історичний, культурний та мовний зв’язок із Росією".
- Російський президент озвучив, що збирається озброїти окупаційну армію "бойовими лазерами" і роботами зі "штучним інтелектом". А все тому, що начебто "другій армії світу" потрібні "перспективні види озброєння".
- Своєю чергою, Сєргєй Шойгу заявив, що попри санкції, Росія виробляє високотехнологічного озброєння більше, ніж країни НАТО. Буцім країна-терористка збільшила виробництво танків у 5,6 раза з початку так званої "СВО" та заклала 7000 квадратних кілометрів мінних полів по лінії фронту у дві тисячі кілометрів.