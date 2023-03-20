Об этом сообщают российские СМИ, сообщает 24 Канал. Какие были причины у самоликвидаций российских чиновников – неизвестно.

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Начальник полиции Иркутска застрелился в собственном кабинете

Начальник Иркутской полиции Герман Братчиков застрелился сразу после рабочего совещания в "зуме" с начальством. Отмечается, что после совещания он вошел в кабинет, закрылся и затих. Братчиков не выходил из него около шести часов, не отвечал на телефонные звонки, и тогда сотрудники полиции решили раскрыть его кабинет. Внутри они обнаружили труп. Братчик застрелился из служебного пистолета.

Российские СМИ добавляют, что причины суицида Братчикова пока неизвестны. В 2019 году он якобы проходил психологическое тестирование, и "специалисты не нашли никаких факторов риска". Буквально за несколько недель до события Братчиков подал заявление о разводе со своей второй женой. Официально их брак должны были расторгнуть 27 марта.

Нашли тело экспрокурора Московской области

Также российская полиция заявила, что тело 90-летнего бывшего прокурора Московской области Бориса Наместникова обнаружили в его квартире.

Тело 90-летнего Наместникова нашли в его квартире / Фото: росСМИ

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