Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Які були причини у самоліквідацій російських посадовців – наразі невідомо.

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Начальник поліції Іркутська застрелився у власному кабінеті

Начальник поліції Іркутська Гєрман Братчіков застрелився одразу після робочої наради у "зумі" з начальством. Зазначається, що після наради він зайшов до себе в кабінет, зачинився і затих. Братчіков не виходив із нього майже шість годин, не відповідав на телефонні дзвінки, і тоді співробітники поліції вирішили розкрити його кабінет. Усередині вони виявили труп. Братчіков застрелився зі службового пістолета.

Російські ЗМІ додають, що причини суїциду Братчікова наразі невідомі. 2019 року він нібито проходив психологічне тестування, і "фахівці не виявили жодних факторів ризику". Буквально за кілька тижнів до події Братчіков подав заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Офіційно їхній шлюб мали розірвати 27 березня.

Знайшли тіло експрокурора Московської області

Також російська поліція заявила, що тіло 90-річного колишнього прокурора Московської області Боріса Намєстнікова знайшли у його квартирі.

Тіло 90-річного Намєстнікова знайшли у його квартирі / Фото: росЗМІ

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