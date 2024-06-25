Целой Россия не изменится: что может трансформировать агрессора в будущем

Россия подписала соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с КНДР, страной, которая является изгоем, полностью закрытой от мира. Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк прокомментировала эту ситуацию, сказав, что она не верит, что увидит демократическую Россию, которая после распада СССР шаг за шагом строила империалистические взгляды.

Российский оппозиционный журналист рассказал 24 Каналу, что определенные части России могут стать демократическими после ее развала. Пока страна-агрессор остается архаичной империей.

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Что может изменить Россию

Яковенко рассказал, что он не верит в прекрасную и демократическую Россию в будущем. Однако демократия в России может быть частичной. Распад России, который, по его мнению, является достаточно вероятным после военного поражения, будет для страны-агрессора тяжелой процедурой.

На какой-то части России могут построить демократические государства, которые будут иметь шанс войти в состав Европы. Однако целой Россия не вмещается в демократию. Она не может стать европейской цивилизованной страной. Это империя,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Также он добавил, что распад России, в историческом плане, будет хорошим событием для самих россиян. На примере распада СССР все народы, которые его населяли стали более "раскованными".