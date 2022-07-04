Погибшие и пострадавшие дети, пожары из-за боевых действий: какова ситуация в областях Украины
Российские оккупанты обстреливают украинские города и села. 3 июля и ночь на 4 июля были неспокойными в восточных и южных регионах.
К сожалению, в результате вражеских обстрелов есть погибшие мирные украинцы. Об этом журналистам 24 канала рассказали в Офисе Президента.
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Что происходило на Севере Украины
- Россияне дважды открывали огонь из стрелкового оружия по Крюковскому району Черниговской области;
- более 230 снарядов разного калибра запустили по Новгородской, Новослободской, Великописаревской, Белопольской и Хотинской общинах Сумщины;
- под минометный и артиллерийский огонь попал Атинский психоневрологический интернат. На месте происшествия разгорелся пожар, админкорпус и общежитие разрушены;
- трое пациентов получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.
Обстрел Днепропетровской области
Оккупационная армия обстреляла Зеленодольскую и Широковскую общины Криворожского района. В селе Шестерня взрывной волной выбило окна детского сада.
Жертвы и пострадавшие в Харьковской области
Россияне ударили по одному из образовательных учреждений областного центра. Часть здания разрушена, сейчас там работают правоохранители. По предварительным данным, никто не пострадал.
В области под огонь артиллерии оказались Харьковский, Изюмский и Богодуховский районы. В результате обстрелов загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. К сожалению, 4 человека получили ранения, а еще 3 жителей села Безруки погибли.
Ситуация в Луганской области
Российская армия закрепляется в Лисичанске и захватила Белогоровку. Кроме того, оккупанты форсировали реку Северский Донец.
В Донецкой области погибли и пострадали дети
- Враг обстрелял жилые районы Авдеевки, Бахмута, Славянска, Краматорска, Алексеева-Дружковки, Малиновки и Новополтавки. Вражеский огонь также накрыл рынок, гостиницу, элеватор, садовое общество;
- всего повреждения получили 82 объекта;
- от российских обстрелов погибли 9 гражданских, а еще 25 – получили ранения. Известно, что и среди жертв и среди пострадавших есть дети;
- регион остается без газа и отчасти без воды и электричества.
Оккупанты обстреляли Николаевскую область
Россияне открывали огонь по Широковской, Куцурубской, Первомайской и Воскресенской общинах. Повреждения получили здания.
Пожары в Херсонской области
Из-за боевых действий на полях с пшеницей и в лесах вспыхнули пожары. Огонь уничтожил дома местных жителей и ранил скот. В Бериславском и Каховском районах, а также в областном центре, ситуация очень напряженная.
К теме смотрите видео о карте боевых действий по состоянию на 4 июля: