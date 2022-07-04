Погибшие и пострадавшие дети, пожары из-за боевых действий: какова ситуация в областях Украины

Российские оккупанты обстреливают украинские города и села. 3 июля и ночь на 4 июля были неспокойными в восточных и южных регионах.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов есть погибшие мирные украинцы. Об этом журналистам 24 канала рассказали в Офисе Президента.

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Что происходило на Севере Украины

Россияне дважды открывали огонь из стрелкового оружия по Крюковскому району Черниговской области;

более 230 снарядов разного калибра запустили по Новгородской, Новослободской, Великописаревской, Белопольской и Хотинской общинах Сумщины;

под минометный и артиллерийский огонь попал Атинский психоневрологический интернат. На месте происшествия разгорелся пожар, админкорпус и общежитие разрушены;

трое пациентов получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Обстрел Днепропетровской области

Оккупационная армия обстреляла Зеленодольскую и Широковскую общины Криворожского района. В селе Шестерня взрывной волной выбило окна детского сада.

Жертвы и пострадавшие в Харьковской области

Россияне ударили по одному из образовательных учреждений областного центра. Часть здания разрушена, сейчас там работают правоохранители. По предварительным данным, никто не пострадал.

В области под огонь артиллерии оказались Харьковский, Изюмский и Богодуховский районы. В результате обстрелов загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. К сожалению, 4 человека получили ранения, а еще 3 жителей села Безруки погибли.

Ситуация в Луганской области

Российская армия закрепляется в Лисичанске и захватила Белогоровку. Кроме того, оккупанты форсировали реку Северский Донец.

В Донецкой области погибли и пострадали дети

Враг обстрелял жилые районы Авдеевки, Бахмута, Славянска, Краматорска, Алексеева-Дружковки, Малиновки и Новополтавки. Вражеский огонь также накрыл рынок, гостиницу, элеватор, садовое общество;

всего повреждения получили 82 объекта;

от российских обстрелов погибли 9 гражданских, а еще 25 – получили ранения . Известно, что и среди жертв и среди пострадавших есть дети;

. Известно, что и среди жертв и среди пострадавших есть дети; регион остается без газа и отчасти без воды и электричества.

Оккупанты обстреляли Николаевскую область

Россияне открывали огонь по Широковской, Куцурубской, Первомайской и Воскресенской общинах. Повреждения получили здания.

Пожары в Херсонской области

Из-за боевых действий на полях с пшеницей и в лесах вспыхнули пожары. Огонь уничтожил дома местных жителей и ранил скот. В Бериславском и Каховском районах, а также в областном центре, ситуация очень напряженная.

К теме смотрите видео о карте боевых действий по состоянию на 4 июля: