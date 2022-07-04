На жаль, внаслідок ворожих обстрілів є загиблі мирні українці. Про це журналістам 24 каналу розповіли в Офісі Президента.

До теми Під контролем росіян вже й Золотарівка та Білогорівка, – Гайдай

Що відбувалося на Півночі України

Росіяни двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї по Крюківському районі Чернігівської області;

понад 230 снарядів різного калібру запустили по Новгородській, Новослобідській, Великописарівській, Білопільській та Хотінській громадах Сумщини;

під мінометний та артилерійський вогонь потрапив Атинський психоневрологічний інтернат. На місці події спалахнула пожежа, адмінкорпус та гуртожиток зруйновані;

троє пацієнтів зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні.

Обстріл Дніпропетровської області

Окупаційна армія обстріляла Зеленодольську та Широківську громади Криворізького району. У селі Шестірня вибуховою хвилею вибило вікна дитячого садочку.

Жертви та постраждалі на Харківщині

Росіяни вдарили по одному з освітніх закладів обласного центру. Частина будівлі зруйнована, зараз там працюють правоохоронці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

В області під вогонь артилерії потрапили Харківський, Ізюмський та Богодухівський райони. Унаслідок обстрілів загорілися житлові будинки та господарчі споруди. На жаль, 4 людей зазнали поранень, а ще 3 мешканців села Безруки загинули.

Ситуація на Луганщині

Російська армія закріплюється у Лисичанську та захопила Білогорівку. Крім того, окупанти форсували річку Сіверський Донець.

На Донеччині загинули й постраждали діти

Ворог обстріляв житлові райони Авдіївки, Бахмута, Слов'янська, Краматорська, Олексієво-Дружківки, Малинівки та Новополтавки. Ворожий вогонь також накрив ринок, готель, елеватор, садове товариство тощо;

загалом пошкоджень зазнали 82 об'єкти;

від російських обстрілів загинули 9 цивільних, а ще 25 – зазнали поранень . Відомо, що і серед жертв, і серед постраждалих є діти;

. Відомо, що і серед жертв, і серед постраждалих є діти; регіон залишається без газу і частково без води й електрики.

Окупанти обстріляли Миколаївщину

Росіяни відкривали вогонь по Широківській, Куцурубській, Первомайській та Воскресенській громадах. Пошкоджень зазнали будівлі.

Пожежі на Херсонщині

Через бойові дії на полях з пшеницею та у лісах спалахнули пожежі. Вогонь понищив будинки місцевих мешканців та поранив худобу. У Бериславському та Каховському районах, а також в обласному центрі ситуація дуже напружена.

До теми дивіться відео про карту бойових дій станом на 4 липня: