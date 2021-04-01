Украинская военная разведка установила, что Россия готовится к эскалации на Донбассе. В Украине обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса. СНБО соберется на заседание. Из-за вражеских обстрелов в зоне ООС наш защитник получил ранение. В Украине стартовал весенний призыв в армию. Такими были главные новости 1 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 1 апреля:

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Россия готовится к наступлению

Источник: Главное управление разведки

Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, которыми хочет спровоцировать Украину открыть огонь. Все для того, чтобы увеличить свое военное присутствие на временно оккупированном Донбассе.

Москва будет мотивировать вторжение традиционно – пришла спасать "российских граждан". Именно для этого жителям Донбасса выдавали российские паспорта.

Разведка также предполагает, что Кремль готовится к продвижению вглубь Украины.

Российские СМИ в полной готовности

Дипломатические представительства России за рубежом и СМИ уже получили задание. Они должны быть готовы заявлять мировому сообществу об "агрессивных действиях" ВСУ и "миротворческих" ответных мерах России.

Реакция Зеленского

Источник: телеграм президента

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эскалация на Донбассе началась еще в январе 2021 года. Кроме того, он назвал наращивание военного присутствия России "игрой мышц".

Она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности,

– пояснил глава государства.

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"Южноафриканский" COVID-19 уже в Украине

Источник: 24 канал

В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время чиновник не уточнил, где именно обнаружили мутацию.

Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он ("британский" штамм – 24 канал) зафиксирован. Более того, в двух областях "южноафриканский" штамм. Это два штамма, которые более агрессивны,

– заявил Степанов.

Что известно о "южноафриканском" штамме

Источник: medRxiv

Штамм B.1.351 примерно на 50% заразнее других штаммов коронавируса.

Он может быть более устойчивым к антителам в плазме крови людей, которые уже переболели COVID-19.

"Южноафриканским" штаммом могут заразиться те, что уже перенесли коронавирус и даже вакцинированы.

СНБО соберется на заседание

Источник: "Зеркало недели"

После двухнедельного перерыва Совет нацбезопасности и обороны вновь соберется на заседание. Оно состоится в пятницу, 2 апреля.

По данным СМИ, на заседании планируют обсудить 10 вопросов. Однако их тематику пока не раскрывают. Они якобы могут касаться утверждения плана вакцинации на 2 года, введения санкций в отношении лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине и тому подобное.

Военный на Донбассе получил ранение

Источник: штаб ООС

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле Шумов. Из-за этого один наш защитник получил ранение. Бойца удалось оперативно отвезли в лечебное учреждение. К счастью, его состояние – стабильное.

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Кроме того, российские наемники стреляли возле Старогнатовки, Водяного, Светлодарского, Луганского и Золотого-4. Они открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украина уже сообщила СММ ОБСЕ о фактах нарушения.

Справка. Из-за циничных обстрелов боевиков с начала 2021 года на Донбассе погибло по меньшей мере 26 наших защитников.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

Стартовал весенний призыв

Источник: штаб ВСУ

1 апреля в Украине началась кампания призыва в армию. В этом году в войско планируют привлечь 14 246 человек. Кстати, в Вооруженные силы призовут меньше срочников чем в 2020 году. В то же время другие формирования наоборот увеличили количество новобранцев.

Куда направят призывников:

в Вооруженные Силы Украины – 6 500 человек,

Государственную специальную службу транспорта – 600 человек,

Национальную гвардию – 4 646 человек,

Государственную пограничную службу – 2 500 человек.

Первыми получат повестку лица в возрасте 20 – 27 лет. Тем, кто будет уклоняться от призыва, грозит уголовная ответственность и заключение от 3 до 5 лет.

Кстати, по прибытии в воинскую часть, призывники должны отбывать 14 дней обсервации.

Обратите внимание! Военнослужащих срочной службы не отправляют в зону проведения Операции Объединенных сил, даже по собственному желанию.

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