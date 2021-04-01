Головні новини 1 квітня: Росія готується до ескалації на Донбасі, старт призову до армії
Українська воєнна розвідка встановила, що Росія готується до ескалації на Донбасі. В Україні виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. РНБО збереться на засідання. Через ворожі обстріли в зоні ООС наш захисник отримав поранення. В Україні стартував весняний призов до армії. Такими були головні новини України 1 квітня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за четвер, 1 квітня:
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Росія готується до наступу
Джерело: Головне управління розвідки
Росія завершує підготовку комплексу заходів, якими хоче спровокувати Україну відкрити вогонь. Все для того, щоб збільшити свою військову присутність на тимчасово окупованому Донбасі.
Москва мотивуватиме вторгнення традиційно – прийшла рятували "російських громадян". Саме для цього мешканцям Донбасу видавали російські паспорти.
Розвідка також припускає, що Кремль готується до просування вглиб України.
Російські ЗМІ у повній готовності
Дипломатичні представництва Росії за кордоном та ЗМІ вже отримали завдання. Вони мають бути готовими заявляти світовій спільноті про "агресивні дії" ЗСУ та "миротворчі" заходи Росії у відповідь.
Реакція Зеленського
Джерело: телеграм президента
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що ескалація на Донбасі почалася ще у січні 2021 року. Крім того, він назвав нарощування військової присутності Росії "грою м'язів".
Вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності,
– пояснив глава держави.
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"Південноафриканський" COVID-19 вже в Україні
Джерело: 24 канал
У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Водночас чиновник не уточнив, де саме виявили мутацію.
Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він ("британський" штам – 24 канал) зафіксований. Більш того, у двох областях "південноафриканський" штам. Це два штами, які є агресивнішими,
– заявив Степанов.
Що відомо про "південноафриканський" штам
Джерело: medRxiv
- Штам B.1.351 приблизно на 50% заразніший за інші штами коронавірусу.
- Він може бути стійкішим до антитіл у плазмі крові людей, які вже перехворіли COVID-19.
- "Південноафриканським" штамом можуть заразитися ті, що вже перенесли коронавірус і навіть вакциновані.
РНБО збереться на засідання
Джерело: "Дзеркало тижня"
Після двотижневої перерви Рада нацбезпеки та оборони знову збереться на засідання. Воно відбудеться у п'ятницю, 2 квітня.
За даними ЗМІ, на засіданні планують обговорити 10 питань. Однак їхню тематику наразі не розкривають. Вони нібито можуть стосуватися затвердження плану вакцинації на 2 роки, введення санкцій щодо лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні тощо.
Військовий на Донбасі отримав поранення
Джерело: штаб ООС
Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових біля Шумів. Через це один наш захисник отримав поранення. Бійця вдалося оперативно відвезли до лікувального закладу. На щастя, його стан – стабільний.
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Крім того, російські найманці стріляли біля Старогнатівки, Водяного, Світлодарського, Луганського та Золотого-4. Вони відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Україна вже повідомила СММ ОБСЄ про факти порушення.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Стартував весняний призов
Джерело: штаб ЗСУ
1 квітня в Україні розпочалася кампанія призову до армії. Цього року у військо планують залучити 14 246 осіб. До речі, у Збройні сили призвуть менше строковиків аніж у 2020 році. Водночас інші формування навпаки збільшили кількість новобранців.
Куди спрямують призовників:
- до Збройних сил України – 6 500 осіб,
- Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,
- Національної гвардії – 4 646 осіб,
- Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.
Першими повістку отримають особи віком 20 – 27 років. Тим, хто ухилятиметься від призову, загрожує кримінальна відповідальність та ув'язнення від 3 до 5 років.
До речі, після прибуття до військової частини, призовники мають відбувати 14 днів обсервації.
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