В Киеве произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Украина получит дополнительные 10 миллионов доз вакцины Pfizer. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Пасхи. Украина со 2 мая закрывает въезд для граждан из Индии. Такими были главные новости 1 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

ДТП в Киеве с участием пьяного водителя

Источник: фейсбук Антона Геращенко

В Киеве на улице Леси Украинки в ночь на 1 мая произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя.

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Детали ДТП в столице

Патрульные зафиксировали, что автомобиль Infinity G25 нарушает правила дорожного движения. Однако на требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот – прибавил газу. Правоохранители отправились вслед за нарушителем, однако он врезался в столб на скорости более чем 100 километров в час.

По информации ГСЧС Киева, авто столкнулось с бордюром и въехало в электроопору.

В результате столкновения водителя и пассажирку зажало между сиденьями и панелью приборов. Спасатели освободили водителя и тело пассажирки с помощью электрогидравлического оборудования и шанцевого инструмента.

Есть жертва и пострадавшие

26-летнего водителя госпитализировали в больницу. Фейсбук-сообщество Dtp.kiev пишет, что он обошелся легкими травмами. Вместе с ним в больницу увезли 19-летнюю пассажирку. Однако в ДТП погибла 18-летняя девушка.

К слову, проверка водителя на драгере якобы показала 1,41 промилле.

Водителя взяли под стражу

Шевченковский районный суд Киева 1 мая принял решение о взятии под стражу виновника смертельного ДТП Павла Белоконя до 30 июня без права внесения залога. Защита заявила, что будет обжаловать это решение.

Сам водитель осознал содеянное, признал свою вину и готов сотрудничать со следствием. Он рассказал, что пассажирка просила его остановить авто, но мокрая дорога помешала это сделать.

Правоохранители проверяют родственные связи виновника ДТП с экс-министром внутренних дел Николаем Билоконем. В то же время прокурор заявил, что никаких связей между мужчинами нет.

В Киеве автомобиль на скорости врезался в столб / Фото ГСЧС, dtp.kiev (18+)

Смотрите видео преследования пьяного водителя:

Дополнительные дозы вакцины Pfizer

Источник: Минздрав Украины

Украина заключила контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 миллионов доз вакцины от COVID-19.

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О дополнительных дозах, которые получит Украина, сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он рассказал, что переговоры были тяжелыми, но "результат того стоит".

"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 миллионов доз. Сегодня (1 мая – 24 канал) ночью мы подписали соответствующий контракт",

– отметил Степанов.

Министр уточнил, что теперь Украина в течение 2021 года в общем получит 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил гендиректора Pfizer Альберта Бурла, с которым вел личные переговоры, за помощь Украине в сложные времена пандемии и отметил усилия представителей Украины, которые сопровождали процесс подписания контракта.

"Это действительно замечательный результат. Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан", – подчеркнул президент.

Когда ожидают поставки вакцины Pfizer

500 тысяч доз Украина получит уже в мае-июне,

4,5 миллиона доз – в июле-сентябре,

остальные 15 миллионов доз – в четвертом квартале 2021 года.

Вакцинация в Украине: статистика

С начала прививочной кампании вакцины получили уже 752 295 украинцев . В частности, 1 дозу – 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260.

. В частности, 1 дозу – 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260. За сутки 30 апреля от COVID-19 вакцинировали еще 49 985 человек.

Данные: фейсбук Максим Степанова



Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Источник: 24 канал

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня 1 мая сошел Благодатный огонь.

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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Воспаление традиционно состоялось в субботу перед Пасхой.

Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Мира истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Из-за пандемии коронавируса доступ в храм для паломников ограничили.

Как сошел Благодатный огонь в Иерусалиме: смотрите видео

Благодатный огонь в Украине

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что 2 мая, примерно в 10:00 Благодатный огонь привезут в Украину, в Михайловский Златоверхий собор Киева. Сделают это обычным авиарейсом, а не чартерным, как было раньше.

Нет ни одной действительно значимой потребности тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет,

– отметил Зоря.

Он также рассказал, что обычай привозить Святой Свет в ночь Пасхи – новый, он возник только благодаря установлению авиаперелетов.

Пасха в условиях карантина: основное

В Минздраве разработали правила для безопасного празднования и минимизации распространения COVID-19 на Пасху:

посещать храмы можно только в средствах индивидуальной защиты (маске, респираторе). Маску нужно носить как в помещении, так и на улице во время религиозных мероприятий;

в помещении храмов разрешается пребывание граждан из расчета – 1 человек на 4 квадратных метра;

между людьми должна быть соблюдена дистанция в 1,5 метра, в том числе и на улице.



Правила богослужений на Пасху / Инфографика 24 канала

Зеленский обратился к украинцам накануне Пасхи

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Пасхи. Президент поздравил всех и пожелал, чтобы этот праздник принес стране мир.

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Глава государства вспомнил военных и медиков, которые встречают праздник не с родными. Зеленский отметил, что этот праздник символизирует победу жизни над смертью. "А мы живем во время, когда ради этой победы отмечаем Пасху дома", – отметил он.

Однако в этом нет ничего страшного, печального или греховного. Прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно – заботы и любви к ближнему,

– подчеркнул президент.

И добавил, что многие украинцы отмечают Пасху не дома, а на передовой – в борьбе за мир. А также – на медицинском дежурстве в борьбе за здоровье и жизнь пациентов.

Поздравление Зеленского с Пасхой: смотрите видео

Украина закрывает границу для граждан Индии

Источник: ГПСУ

Кабмин принял решение ограничить въезд гражданам из Индии, а также тем лицам, которые находились на ее территории.

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Ограничения вступят в силу с 00:00 2 мая. По предварительным данным, запрет въезда в Украину продлится до конца карантина. Сейчас карантин в Украине ввели до 30 июня.

Кто сможет попасть в Украину

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины , являются супругами или детьми граждан Украины,

, являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,

и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с МИД.

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