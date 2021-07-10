Главные новости 10 июля: имя погибшего на Донбассе защитника Украины, поезд сошел с рельсов

На Донбассе погиб боец с Тернопольщины Владимир Яськов. В больнице Мелитополя умер мужчина, пострадавший при взрыве на территории частного предприятия. Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд. Резников заявил, что зарплата украинских министров не должна быть меньше, чем 100 тысяч гривен. Вакцинация препаратом Pfizer вызвала рост груди у женщин. Таковы были главные новости 10 июля.

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Имя погибшего на Донбассе воина

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила

Выполняя боевую задачу у Золотого 9 июля, погиб военный из Тернопольской области Владимир Яськов.

Оккупанты начали обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82 калибра.

Во время смены позиции старшим солдатом Владимиром Яськовым произошло непоправимое – вражеский снайпер смертельно ранил его.

К сожалению, спасти защитника Украины медикам не удалось. Гибель подтвердил и председатель Тернопольского райсовета Виктор Козорог.

Что известно о Владимире Яськове

Мужчине было 43 года, родом он из поселка Большие Борки, что в Тернопольской области. Женатым не был.

Собратья и командование вспоминают Яськова как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного воина.

Военный всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.

В Мелитополе умер раненый в результате взрыва

Источник: Укринформ

В Мелитополе в больнице умер мужчина, который пострадалв результате взрыва на территории частного предприятия 8 июля.

Умер 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс".

В больнице остается еще один пострадавший – 60-летний руководитель другого предприятия. У него более 90% ожогов тела.

Что известно о взрыве в Мелитополе

На предприятии 8 июля мужчины осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей.

Тогда внезапно раздался взрыв. Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности.

Управление Гоструда в регионе создает спецкомиссию, которая будет расследовать этот инцидент.

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Под Киевом поезд сошел с рельсов

Источник: телеграм Укрзализныци

Утром 10 июля на участке Васильков – Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд. В результате 13 пассажирских поездов курсировали с опозданием в среднем на 2 часа.

По состоянию на 9 утра задерживали такие рейсы:

№144 Ивано-Франковск – Киев (задержка составляет 3 часа);

№142 Львов – Бахмут (задержка – 3 часа 15 минут);

№358 Рахов-Киев (задержка-2 часа 30 минут);

№761 Киев – Одесса (задержка-1 час 40 минут);

№715 Киев – Львов (задержка – 1 час 25 минут);

№20 Попасная – Киев (задержка – 1 час);

№50 Трускавец – Киев (задержка – 1 час 35 минут);

№118 Черновцы – Чернигов (задержка – 1 час 50 минут);

№10 Мариуполь – Киев (задержка – 2 часа);

№81 Ужгород-Киев (задержка-2 часа);

№106 Одесса-Киев (задержка-2 часа);

№281 Геническ – Хмельницкий (задержка – 2 часа 45 минут);

№30 Ужгород – Киев (задержка – 1 час).

В Укрзализныце отметили, что специалисты проводят необходимые работы для восстановления полноценного движения.

100 тысяч гривен зарплаты для министров

Источник: 24 канал

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что члены украинского правительства не должны получать заработной платы меньше, чем 100 тысяч гривен в месяц.

Министр – это политическая должность,

– сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в эфире одного из телеканалов.

По его словам, он на работе фактически постоянно:

"Когда ты даже на больничном – имеешь право голосовать во время заседаний правительства.

"Даже если ты формально в отпуске – тебя могут в любой момент отозвать".

"А уровень ответственности... Ну, высший трудно придумать".

"И поэтому, я считаю, до 100 тысяч гривен – это точно должна быть нормальная разумная заработная плата. Тем более что такие зарплаты есть в Украине", – подчеркнул политик.

И добавил, что такие суммы получают, например, судьи – по 200 тысяч: "а недоверие к судейскому корпусу есть в обществе, и небезосновательно."

Поэтому я не вижу проблемы, чтобы министры, заместители, члены правительства имели минимум по 100 тысяч гривен. Это не такие уж бешеные деньги, но реалистичные, чтобы спокойно работать, не переживать, чтобы семья занималась своими делами, и отдаваться полностью публичной службе,

– подытожил Алексей Резников.

После этого у вице-премьера спросили, не высокая повлияет ли зарплата как-то на коррупцию. Ведь, мол, "хочется всегда больше".

"Это уменьшит риски (коррупции – 24 канал). Смотрите, коррупция есть даже в самых цивилизованных странах. Она там есть, просто ее масштаб разный. А соблазн – да, он всегда может быть", – ответил Резников.

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От Pfizer у женщин растет грудь

Источник: NRK

Сотни женщин из Норвегии сообщили, что после вакцинации Pfizer у них заметно увеличилась грудь.

Жительница Осло Эмма, которой 17 лет, написала об этом в соцсети.

Девушка объяснила, что была вынуждена приобрести бюстгальтер большего размера.

В комментариях к ее посту сотни пользовательницы отмечали, что столкнулись с такой же ситуацией.

Что об этом говорят медики

Главный врач диагностического центра молочных желез медучреждения в городе Будет отметил, что такой побочный эффект действительно возможен.

По словам медика, его вызывает расширение лимфатических узлов после прививки.

В такой реакции организма на вакцину нет ничего необычного.

Это лишь способ справиться с воспалениями или инфекциями.

Поэтому увеличение груди – просто временное явление.

Медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен отметил, что также слышал о таких случаях в соцсетях. В то же время официальных обращений не поступало.

Он объяснил, что у 10% вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы в подмышечной впадине. Именно поэтому появлялось ощущение, что их грудь становится больше.

Если вопрос в том, стоит ли волноваться женщинам, то, наверное, ответ – нет. Но если лимфатические узлы увеличиваются в течение длительного времени, конечно, следует обратиться к врачу,

– добавил Мэдсен.

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