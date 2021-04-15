Владимир Зеленский провел тайное заседание СНБО. В США ввели новые санкции против России. Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности Штатов. Рада предварительно поддержала уголовную ответственность за ложь в декларациях. Таковы были главные новости 15 апреля.

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"Тайное" заседание СНБО

Источник: 24 канал

Во время заседания СНБО оговорили 7 вопросов. Одно из них – обострение конфликта на Донбассе – тайно. Деталей не раскрыли, однако президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация является контролируемой.

Самое приоритетное сейчас – вопрос Донбасса. Детали не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Армия готова – это самое главное,

– заметил Зеленский.

Что еще обсуждали на заседании

СНБО ввел санкции против "второй части контрабандистов". В санкционный список попали 12 физических и юридических лиц. Владимир Зеленский отметил, что это – еще не конец.

Президент инициировал создание законопроекта о статусе олигарха. Работу будут проводить специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета. Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает любой бизнес, однако время избавляться от влияния олигархов на жизнь государства.

Зеленский о результатах заседания СНБО: смотрите видео

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Новые санкции США против России

Источник: The White House

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Их ввели из-за вмешательства страны в выборы США в 2020 году.

В Белом доме назвали санкции ответом на "предполагаемые неправомерные действия". Среди них – взлом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента.

Новые санкции имеют целью остановить вредную иностранную деятельность российского правительства.

Эти санкции сигнализируют о том, что США возложат еще большие стратегические и экономические затраты на Россию, если она продолжит или усилит свои дестабилизационные международные действия,

– говорится в сообщении.

Что предусматривают новые санкции

Из США вышлют 10 представителей российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Штаты вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций.

Кроме того, с 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США не разрешено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

Санкции против самопровозглашенных властей Крыма В Министерстве финансов США выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В официальном сообщении в очередной раз подчеркнули: Крым – это Украина. Именно поэтому в Минфине США совместно с партнерами из Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады ввели санкции в отношении 5 физических лиц и 3 организаций, которых назвали причастными к аннексии Крыма.

Кто попал под санкции

Леонид Рыженькин – генеральный директор "Мостотреста";

Лариса Кулинич – самопровозглашенный министр имущественных и земельных отношений Крыма;

Павел Каранда – самопровозглашенный министр внутренних дел Крыма;

Леонид Михайлюк – так называемый глава УФСБ в Крыму и Севастополе;

Владимир Тереньтьев – так называемый руководитель Главного следственного управления СК России в Крыму.

Реакция России

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что посла США ждет "тяжелый разговор".

Представитель российского дипведомства пообещала решительный ответ на агрессивные действия Штатов.

По словам Захаровой, "в Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться".

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Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации

Источник: The White House

Джо Байден заявил, что действия России являются для США нетипичной и чрезвычайной угрозой в сфере национальной безопасности. Кроме того, они могут оказать негативное влияние на экономику и внешнюю политику страны.

Конкретная вредная внешнеполитическая активность правительства России несет нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,

– говорится в сообщении.

Какие действия России привезли к этому

Попытки подорвать свободные и демократические выборы в США, а также странах-партнерах;

постоянные кибератаки против Штатов и их союзников;

подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США,

нарушение принципов международного права.

Рада предварительно поддержала уголовную ответственность за ложь в декларациях

Источник: 24 канал

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 4651, который предусматривает возвращение наказания за недостоверное декларирование и непредставление декларации. "За" проголосовали 283 народных избранника.

Законопроект инициировал Владимир Зеленский. Документ предусматривает увеличение штрафов и применения наказания в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за ложь в декларациях.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "лишение свободы на 2 года, можно считать тем эффективным предохранителем от недобропорядочных действий".

Лишение свободы – это пребывание в поселении, где отсутствует какой-то слишком жесткий контроль, а через полгода можно освободиться от отбывания наказания. Однако это является достаточным инструментом и рычагом влияния на сознание граждан,

– подчеркнула Кравчук.

Обратите внимание! Наказание за ложь в декларациях отменил Конституционный Суд Украины в октябре 2020 года. Это привело к конституционному кризису в Украине и чуть не стоило украинцам безвиза.