Главные новости 15 апреля: СНБО провел "тайное" заседание, новые санкции США против России
Владимир Зеленский провел тайное заседание СНБО. В США ввели новые санкции против России. Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности Штатов. Рада предварительно поддержала уголовную ответственность за ложь в декларациях. Таковы были главные новости 15 апреля.
Источник:24 канал
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"Тайное" заседание СНБО
Источник: 24 канал
Во время заседания СНБО оговорили 7 вопросов. Одно из них – обострение конфликта на Донбассе – тайно. Деталей не раскрыли, однако президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация является контролируемой.
Самое приоритетное сейчас – вопрос Донбасса. Детали не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Армия готова – это самое главное,
– заметил Зеленский.
Что еще обсуждали на заседании
- СНБО ввел санкции против "второй части контрабандистов". В санкционный список попали 12 физических и юридических лиц. Владимир Зеленский отметил, что это – еще не конец.
- Президент инициировал создание законопроекта о статусе олигарха. Работу будут проводить специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета. Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает любой бизнес, однако время избавляться от влияния олигархов на жизнь государства.
Зеленский о результатах заседания СНБО: смотрите видео
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Новые санкции США против России
Источник: The White House
Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Их ввели из-за вмешательства страны в выборы США в 2020 году.
В Белом доме назвали санкции ответом на "предполагаемые неправомерные действия". Среди них – взлом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента.
Новые санкции имеют целью остановить вредную иностранную деятельность российского правительства.
Эти санкции сигнализируют о том, что США возложат еще большие стратегические и экономические затраты на Россию, если она продолжит или усилит свои дестабилизационные международные действия,
– говорится в сообщении.
Что предусматривают новые санкции
- Из США вышлют 10 представителей российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
- Штаты вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций.
- Кроме того, с 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США не разрешено покупать при первичном размещении российские гособлигации.
Кто попал под санкции
- Леонид Рыженькин – генеральный директор "Мостотреста";
- Лариса Кулинич – самопровозглашенный министр имущественных и земельных отношений Крыма;
- Павел Каранда – самопровозглашенный министр внутренних дел Крыма;
- Леонид Михайлюк – так называемый глава УФСБ в Крыму и Севастополе;
- Владимир Тереньтьев – так называемый руководитель Главного следственного управления СК России в Крыму.
Реакция России
- Спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что посла США ждет "тяжелый разговор".
- Представитель российского дипведомства пообещала решительный ответ на агрессивные действия Штатов.
- По словам Захаровой, "в Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться".
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Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации
Источник: The White House
Джо Байден заявил, что действия России являются для США нетипичной и чрезвычайной угрозой в сфере национальной безопасности. Кроме того, они могут оказать негативное влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Конкретная вредная внешнеполитическая активность правительства России несет нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,
– говорится в сообщении.
Какие действия России привезли к этому
- Попытки подорвать свободные и демократические выборы в США, а также странах-партнерах;
- постоянные кибератаки против Штатов и их союзников;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США,
- нарушение принципов международного права.
Рада предварительно поддержала уголовную ответственность за ложь в декларациях
Источник: 24 канал
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 4651, который предусматривает возвращение наказания за недостоверное декларирование и непредставление декларации. "За" проголосовали 283 народных избранника.
Законопроект инициировал Владимир Зеленский. Документ предусматривает увеличение штрафов и применения наказания в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за ложь в декларациях.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "лишение свободы на 2 года, можно считать тем эффективным предохранителем от недобропорядочных действий".
Лишение свободы – это пребывание в поселении, где отсутствует какой-то слишком жесткий контроль, а через полгода можно освободиться от отбывания наказания. Однако это является достаточным инструментом и рычагом влияния на сознание граждан,
– подчеркнула Кравчук.
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