Володимир Зеленський провів таємне засідання РНБО. У США ввели нові санкції проти Росії. Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки Штатів. Рада попередньо підтримала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Такими були головні новини 15 квітня.

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"Таємне" засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Під час засідання РНБО оговорили 7 питань. Одне з них – загострення конфлікту на Донбасі – таємно. Деталей не розкрили, однак президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація є контрольованою.

Найпріоритетніше зараз – питання Донбасу. Деталі не можу розказати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Армія готова – це найголовніше,

– зауважив Зеленський.

Що ще обговорювали на засіданні

РНБО ввела санкції проти "другої частини контрабандистів". У санкційний список потрапили 12 фізичних та юридичних осіб. Володимир Зеленський зауважив, що це – ще не кінець.

Президент ініціював створення законопроєкту про статус олігарха. Роботу проводитимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету. Зеленський наголосив: Україна підтримує будь-який бізнес, однак час позбавлятися від впливу олігархів на життя держави.

Зеленський про результати засідання РНБО: дивіться відео

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Нові санкції США проти Росії

Джерело: The White House

Президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції проти Росії. Їх запровадили через втручання країни у вибори США у 2020 році.

У Білому домі назвали санкції відповіддю на "передбачувані неправомірні дії". Серед них – злом SolarWinds і спроба зірвати вибори президента.

Нові санкції мають на меті зупинити шкідливу іноземну діяльність російського уряду.

Ці санкції сигналізують про те, що США покладуть ще більші стратегічні та економічні витрати на Росію, якщо вона продовжить або посилить свої дестабілізаційні міжнародні дії,

– мовиться у повідомленні.

Що передбачають нові санкції

Зі США вишлють 10 представників російської дипломатичної місії у Вашингтоні.

Штати вводять санкції проти 32 російських фізичних осіб і організацій.

Окрім того, від 14 червня 2021 року фінансовим установам США не дозволено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.

Санкції проти самопроголошеної влади Криму

У Міністерстві фінансів США висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. В офіційному повідомленні вкотре наголосили: Крим – це Україна.

Саме тому у Мінфіні США спільно з партнерами з Євросоюзу, Великої Британії, Австралії та Канади запровадили санкції проти 5 фізичних осіб та 3 організацій, яких назвали причетними до анексії Криму.

Хто потрапив під санкції

Леонід Риженькін – генеральний директор "Мостотресту";

Лариса Кулинич – самопроголошена міністерка майнових та земельних відносин Криму;

Павло Каранда – самопроголошений міністр внутрішніх справ Криму;

Леонід Михайлюк – так званий очільник УФСБ у Криму та Севастополі;

Володимир Тереньтьєв – так званий керівник Головного слідчого управління СК Росії у Криму.

Реакція Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що посла США чекає "важка розмова".

Представниця російського дипвідомства пообіцяла рішучу відповідь на агресивні дії Штатів.

За словами Захарової, "у Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися".

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Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації

Джерело: The White House

Джо Байден заявив, що дії Росії є для США нетиповою та надзвичайною загрозою у сфері національної безпеки. Окрім того, вони можуть мати негативний вплив на економіку і зовнішню політику країни.

Конкретна шкідлива зовнішньополітична активність уряду Росії несе нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США,

– мовиться у повідомленні.

Які дії Росії привезли до цього

Спроби підірвати вільні і демократичні вибори у США, а також – країнах-партнерах;

постійні кібератаки проти Штатів і їхніх союзників;

підрив безпеки у країнах та регіонах, важливих для нацбезпеки США,

порушення принципів міжнародного права.

Рада попередньо підтримала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Джерело: 24 канал

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 4651, який передбачає повернення покарання за недостовірне декларування та неподання декларації. "За" проголосували 283 народних обранці.

Законопроєкт ініціював Володимир Зеленський. Документ передбачає збільшення штрафів та застосовування покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2-х років за брехню у деклараціях.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що "позбавлення волі на 2 роки, можна вважати тим ефективним запобіжником від недоброчесних дій".

Позбавлення волі – це перебування у поселенні, де відсутній якийсь занадто жорсткий контроль, а через півроку можна звільнитися від відбування покарання. Проте це є достатнім інструментом та важілем впливу на свідомість громадян,

– наголосила Кравчук.

Зверніть увагу! Покарання за брехню у деклараціях скасував Конституційний Суд України у жовтні 2020 року. Це призвело до конституційної кризи в Україні та мало не коштувало українцям безвізу.